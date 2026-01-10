Solicitan dos años de prisión para dos ferrolanos por el robo y venta de varias obras de arte

Uno de los cuadros sustraídos era un retrato de Carlos Perille, obra de Ricardo Segura Torrella Daniel Alexandre

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo lunes a las 09.45 horas el juicio contra dos vecinos de Ferrol acusados de robar obras de arte en el domicilio en el que uno de ellos residía para luego venderlas.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los hechos se remontan al pasado 2020, cuando uno de los dos acusados comenzó a sustraer cuadros del inmueble en el que vivía en régimen de alquiler. Concretamente, el hombre se hizo con una pintura de Ricardo Segura Torrella –valorada en 320 euros–; cinco de Antonio García Patiño –con un coste conjunto de 5.150 euros–; cuatro de José González Collado –por unos 1.390 euros–; así como una obra de Ricardo Pena López tasada en 250 euros; otra de Carlos Barcón Collazo, por 400; otra de Francisco Iglesias Sánchez, por 250; una pintura de Jesús Balado Paz y otra de Rojas, por 360 y 400 euros, respectivamente, y un bodegón de un autor cordobés desconocido que, por el momento, no se ha valorado. A esto se suma un pasador de oro, propiedad del hijo de la propietaria, que el inquilino vendió en un establecimiento de empeño por 45 euros.

En este sentido, desde la Fiscalía se señaló que los trabajos de los mencionados autores “aún no han sido objeto de clasificación ni sometidas a un régimen jurídico de protección de bienes catalogados”, pero que, por sus valores culturales, “cumplen los requisitos” para ser considerados como parte del patrimonio artístico de Galicia.

Por otra parte, el segundo acusado, con antecedentes no computables y titular de una tienda de segunda mano y ferretería de Ferrol, adquirió, presuntamente a sabiendas de que los bienes eran robados, la pintura de Segura Torrella –un retrato de Carlos Perille, que además fue la única obra recuperada hasta el momento– y las cuatro de García Patiño, que puso a la venta en páginas de internet y en su propio establecimiento. En total, de esta forma, el Ministerio Fiscal valora los bienes sustraídos en unos 8.200 euros –si bien se incide en que deberá sumarse el coste, pendiente de tasar, del trabajo del autor cordobés desconocido–.

Así, al primero de los implicados se le acusa de un delito agravado de apropiación indebida –o, alternativamente, de hurto, dependiendo de si se determina que las obras forman parte del patrimonio de Galicia– y al segundo uno también agravado de recepción “por tratarse de cosas de valor artístico para traficar en un establecimiento abierto al público–.

De este modo, la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para cada uno, así como una multa de doce meses a razón de siete euros diarios –salvo para el vecino que sustrajo los cuadros en caso de que se considere únicamente hurto–. En cuanto a las indemnizaciones, el primero deberá devolver las pinturas robadas o abonar un total de 8.200 euros, mientras que al segundo se le imponen las mismas condiciones, con una cuantía de 4.200, así como la prohibición de regentar cualquier empresa que se dedique a la compraventa de objetos –lo que implica el cierre de la suya–.