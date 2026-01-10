O círculo para falar galego na infancia, Brincarmos, cumpre 3 anos en Ferrol neste 2026
Este colectivo de familias organiza actividades diversas como o programa gañador do primeiro Festival de Podcast de Galicia
As nenas e nenos que falan galego en Ferrol son minoría, un feito que levou á acción a un conxunto de familias socias de Artábria, no barrio de Esteiro, que se propuxeron crear un espazo seguro para a lingua e os seus falantes de novas xeracións. Neste 2026, a idea cumpre tres anos materializada como Brincarmos, un colectivo que organiza actividades socioculturais moi diversas e abertas ao público, que vén de gañar o máximo premio no I Festival de Podcast de Galicia.
En Brincarmos, a infancia empodérase até o punto de conducir o programa radiofónico “Universo nosso”, no que se conversa sobre temas tan diversos como as festas do momento, o labor que fai o propio colectivo ou algunhas locutoras incluso levan seccións propias. Destacan particularmente as entrevistas a artistas, que proporcionan experiencias únicas e enriquecedoras, quizáis máis aínda a estas idades, como a que lle fixeron a Mondra aproveitando o seu concerto nas festas.
Precisamente gañaron con este episodio, o máis recente no momento de presentarse ao certame, que celebrou a súa primeira edición no Pote de Maniños o pasado mes de novembro e que, precisamente por non poder estar presentes os pequenos e pequenas protagonistas no seu momento, a entrega deste galardón quedou pendente para as vindeiras semanas.
O 2025 que acaba de rematar foi un ano para gardar na lembranza colectiva de Brincarmos, especialmente polo nomeado premio mais tamén por ter organizado sete actividades en total e non baixar a frecuencia con respecto ao 2024 do “Universo Nosso”, que emiten e gravan con Rádio FilispiM en Canido.
“Intentamos que cada vez sexan un pouquiño máis autónomas”, sinala Antia Cortiças, unha das adultas que se implica particularmente nas xestións do podcast, aínda que este sexa un obxectivo a longo prazo polas distintas barreiras, como pode ser a variabilidade das voces participantes. De feito, tamén se falou do desexo de que as máis maiores dirixiran, unha idea que queda no tinteiro por ser, precisamente, as que teñen unha maior carga de traballo nos seus centros educativos, polo que o proxecto continúa principalmente, até o momento, como plataforma de expresión.
Entre as entrevistas realizadas en “Universo nosso”, no 2024 publicouse unha á polifacética artista naronesa Uxía Muíño, a profesora que se ocupa das aulas de Artes Miúdas, unha actividade organizada por Brincarmos en Artábria, que focaliza no proceso de creación artística en xeral, mesturando música, manualidades e teatro adecuadas ao seu alumnado, para rematar cunha representación final.
O venres retomáronse as aulas despois do Nadal, unhas datas nas que o colectivo tamén saíu ás rúas para acompañar a ruada do Apalpador, cantando panxoliñas que practicaron nun obradoiro. Do mesmo xeito que ocorre con calquera outra iniciativa, cada integrante asume as tarefas voluntariamente, en función das súas propostas e do que pode contribuír ás mesmas, e neste caso particular veu da man do músico Xoán Padín.
Amais doutro tipo de encontros anteriores como espectáculos e proxeccións de cinema, destaca a actividade aberta ao público xeral máis recente de Brincarmos, un roteiro familiar para coñecer os petróglifos que hai en Chamorro.
Por outro lado, Brincarmos non rexeita saír do seu territorio habitual para ocasións tan especiais como a conmemoración da Batalla de Porto de Bois, en Palas de Rei, que incluíu no programa, organizado por este colectivo en colaboración coa súa asociación nai, Artábria, un roteiro guiado por Marcos Abalde e unha visita ao castelo de Pambre.
Motivación
O colectivo naceu co Dia da Criança Galegofalante, que se estreou o 7 de outubro do 2023, para conmemorar o primeiro acto no que se falou publicamente en galego no concello de Ferrol, fito que marcaron os dirixentes de Solidaridade Galega, en 1908, Rodrigo Sanz e Manuel Lugrís Freire. Dende o comezo, a celebración conta co apoio da Deputación da Coruña e da Asociación Veciñal de Canido, que continuou acollendo este encontro no centro cívico nas sucesivas edicións.
A programación das tres edicións celebradas até o momento desta cita “estrela” varía considerablemente, combinando algúns espectáculos máis singulares con outros ingredientes fixos como a música e o xantar popular. Así mesmo, a elección das madriñas, encargadas da lectura do pregón, é outra constante que da sentido á xuntanza, destacando a personalidades da comarca que defenden o idioma, de maneira que poidan ser referentes para as novas xeracións. A primeira vez que se conmemorou a efeméride, o título foi para a escritora Ánxela Loureiro, á que seguiron a mestra Sabela Díaz e a contadora Paula Carballeira.
Non obstante, o obxectivo de Brincarmos, posibilitar que as e os pequenos medren en galego fóra do seu ámbito familiar, precisa dunha actividade constante ao longo do ano. “Para que se conserve o idioma ten que falarse entre iguais”, expresa Padín, en referencia a que o colectivo ten entre as súas máximas metas facer que o galego pase de considerarse unha lingua materna a unha fraterna.
Paso por paso, nestes primeiros anos da existencia de Brincarmos foise sumando xente de distintos concellos de Ferrolterra, formando un colectivo que actualmente conta con 10 familias activas que son socias de Artábria, nalgúns casos unhas levaron a outras, mais a cifra se duplica ao contemplar outro sector, que non participa a nivel organizativo pero si nas distintas actividades.
Deste xeito, constátase que entre as familias da comarca verdadeiramente existe interese por proporcionar ás súas fillas e fillos, cando menos, un círculo no que ocorra “o que non acontece en ningún outro lugar”, xa que os máis novos galegofalantes “sempre son a minoría”.
Nos retos do colectivo Brincarmos figura, como mínimo, manterse no camiño percorrido, amais de continuar ampliando a rede, incluíndo “a máis persoas que quixesen que facer todo en galego fose o normal”.
Por este motivo, o colectivo pon a disposición as súas vías de contacto para a xente interesada no proxecto, que pode enviar un correo electrónico a brincarmos@gmail.com ou escribir ás redes sociais da asociación Artábria (a súa canle de difusión pública principal), ou mesmo achegarse ao centro social nas tardes de Artes Miúdas, os venres.