O Bertón sigue creciendo con la licitación de tres nuevos bloques de viviendas públicas

Intervención de la conselleira Martínez Allegue durante la presentación de esta nueva actuación Jorge Meis

La Xunta de Galicia continúa avanzando en su objetivo de dotar al polígono residencial de O Bertón de más de 300 nuevos hogares de titularidad pública. Hoy mismo, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció durante un acto institucional celebrado en el barrio el inicio de la licitación de tres nuevos bloques de apartamentos, que sumarán 75 domicilios al casi medio centenar que actualmente se están construyendo en las parcelas 1 y 2 de este complejo.

El proyecto, que supondrá una inversión de 13,9 millones de euros, es obra de la arquitecta e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC) Patricia Muñiz –que en el pasado 2025 obtuvo el premio González Llanos del Concello de Ferrol–, además de una apuesta más del gobierno autonómico por las técnicas industrializadas. Y es que, como explicó Muñiz Núñez durante el acto de presentación de esta propuesta, para la construcción de estas tres unidades vecinales se empleará un concepto innovador similar al de las viviendas modulares, en tanto que las fachadas serán fabricadas externamente en bloques, lo que evita la necesidad de andamiaje –dado que cada pieza se ensambla con el resto mediante una grúa–, además de acelerar la construcción de los pisos.

En este sentido, la profesional relató que del total de domicilios, 42 serán de dos habitaciones y los 33 restantes de una y que se distribuirán a razón de 25 viviendas por unidad vecinal. “Esta disposición dos bloques permitiranos crear residencias con doble orientación”, apuntó, lo que permite incrementar las horas de sol que recibe cada apartamento, así como obtener una “ventilación cruzada”. La planta baja de las construcciones, por otro lado, aportarán 1.300 metros cuadrados de “espazo colectivo” para sus habitantes, con un área cubierta en el centro del conjunto arquitectónico “cunha conexión visual e funcional”.

En cuanto a la mencionada tecnología de las fachadas, Patricia Muñiz avanzó que, mediante esta técnica, podrán instalarse más de 4.000 metros cuadrados de exteriores en tan solo tres meses. Asimismo, para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, los sistemas de climatización serán bombas de calor de alta eficiencia “complementadas con paneis fotovoltaicos”, además de emplear materiales reciclados, como es el caso del aluminio para las carpinterías metálicas.

Hechos concretos

Tras la intervención de la arquitecta tomó la palabra el alcalde, José Manuel Rey, que agradeció a Martínez Allegue la apuesta de su departamento por la ciudad naval. En este sentido, el regidor afirmó que “a vivenda está entre as preocupacións máis importantes dos galegos e tamén dos ferroláns”, insistiendo en que la respuesta a esta demanda “non queda en palabras, senón que, cando ven a conselleira ven con feitos concretos para a nosa cidade”. “O que queren os cidadáns é que, ante un problema concreto, as administracións respondan cunha solución”, recordando al mismo tiempo el incremento en número de habitantes y en puestos de trabajo registrado en los últimos años en el término municipal.

La parcela 11, donde se levantarán los tres bloques de viviendas Jorge Meis

Por su parte, la responsable autonómica, María Martínez, comenzó su comparecencia recordando las diferentes intervenciones municipales en las que participa la Xunta, como el derribo de la muralla del Arsenal –que el gobierno gallego cofinancia al 50%–, las diferentes actuaciones incluidas en el convenio de “rexeneración urbana” o, dentro de este polígono residencial, la construcción de vivienda pública, con dos de los bloques comprometidos ya en desarrollo. “Hoxe damos conta deste proxecto de 75 vivendas, que sairán a licitación xa este luns, 12 de xaneiro”, apuntó la representante, añadiendo que el plazo de presentación de ofertas, a través del Perfil do Contratante, finalizará el 2 de marzo.

De igual forma, Martínez Allegue incidió en el empleo de técnicas industrializadas para la fabricación de estas tres nuevas unidades vecinales, afirmando que resultan mucho más eficientes y en un futuro, a medida que se refine la tecnología, incluso más económicas. Asimismo, la conselleira recordó que además de estos futuros tres bloques –que ocupan la parcela 11– y los dos que ya se están levantando, “temos tamén catro parcelas nas que os proxectistas están xa traballando”, con algunas de las propuestas ya entregadas. De hecho, los planes autonómicos pasan por iniciar el proceso de licitación de todas ellas a lo largo del primer semestre del presente 2026, con un horizonte de finalización en 2028.

Otra “peculiaridade” destacada por la responsable de Vivenda es la apuesta por la población joven en relación a estas viviendas, anunciando que, al igual que los bloques anteriores del polígono residencial, se reservará un 25% de los hogares en régimen de compraventa a menores de 36 años y el 40% para las de alquiler.

Inversión millonaria

El proyecto de ampliación del parque de viviendas en el polígono residencial de O Bertón supondrá una inversión global de 80 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation –gestionados por el Gobierno central a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–. Anunciada en junio de 2024, el primer bloque de pisos de esta iniciativa comenzó a construirse el 30 de julio de 2025 y el segundo el 5 de agosto. Así, el objetivo de la Xunta es crear un total de 363 hogares antes del ejercicio 2028, incluidos aquellos de promoción privada pero de titularidad pública que se levantarán en una de las parcelas.