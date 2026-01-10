La fragata "Juan de Borbón" parte de Ferrol para integrarse en una agrupación de la OTAN

Partida de la fragata Juan de Borbón Jorge Meis

Daban las 8.30 horas de la mañana de este sábado cuando la fragata “Almirante Juan de Borbón” dejaba el Arsenal Militar de Ferrol para iniciar su despliegue internacional, durante el cual se integrará como buque de mando en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG-1).

Pese a las tempranas horas, al cielo todavía oscuro y al frío de la mañana, fueron muchos los familiares y amigos que acudieron al Arsenal a despedir a sus seres queridos, ataviados con bufandas y capuchas para paliar las bajas temperaturas. Y es que serán casi cuatro meses los que los separen de la dotación de la F-102, hasta su regreso, previsto para el mes de abril.

Despedida de la fragata en el Arsenal Jorge Meis

Durante los próximos meses, el Estado Mayor de la agrupación ejercerá sus funciones a bordo de la fragata española. Dicho Estado Mayor (Comsnmg-1) estará compuesto mayoritariamente por personal español y será liderado por un contralmirante de nacionalidad española, Joaquín Ruiz Escagedo. El relevo de mando está previsto que tenga lugar en los próximos días en el puerto de Den Helder (Países Bajos).

El comandante del buque, el capitán de fragata Miguel Romero, ha destacado que la dotación afronta este despliegue “con profesionalidad y un alto sentido de la responsabilidad”, subrayando que “asumir el papel de buque de mando de una agrupación multinacional implica una mayor exigencia operativa en el día a día, especialmente en los ámbitos de la planificación, la coordinación y las comunicaciones, pero la fragata y su dotación están plenamente preparadas”. En este sentido, ha señalado que “la integración del Estado Mayor a bordo se realizará con total normalidad, poniendo de manifiesto la capacidad de la Armada para ejercer el mando en el ámbito aliado”.

Comandante de la F-102 Jorge Meis

Este despliegue pone el broche final a un exigente periodo de preparación y adiestramiento, en el que la fragata ha alcanzado la Calificación Operativa A1. El esfuerzo continuado de la dotación ha sido clave para garantizar que el buque se encuentre en condiciones óptimas y plenamente preparado para su integración en una agrupación naval de la OTAN.

Para el cumplimiento de la misión, además de su dotación orgánica, la fragata embarca una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) de la 10.ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, compuesta por un helicóptero SH-60B, sus pilotos y personal de mantenimiento. Asimismo, cuenta con un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, perteneciente al Tercio Norte, y diverso personal comisionado, entre el que se incluyen un médico y un controlador de aeronaves en la mar, entre otros especialistas.

Tripulación en la despedida Jorge Meis

La SNMG-1 es una fuerza naval permanente de la Alianza Atlántica que opera principalmente en aguas del norte de Europa. Sus cometidos incluyen la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el refuerzo de la interoperabilidad entre las armadas aliadas. Con esta participación, España y sus Fuerzas Armadas reafirman su firme compromiso con la OTAN, contribuyendo a la seguridad marítima y a la cooperación multinacional, en unos momentos de complicada situación geopolítica y en aguas cercanas a Rusia.