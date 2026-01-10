Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La fragata "Juan de Borbón" parte de Ferrol para integrarse en una agrupación de la OTAN

El Estado Mayor de la agrupación ejercerá sus funciones a bordo de la fragata española

Redacción
10/01/2026 11:25
Partida de la fragata Juan de Borbón F-102
Partida de la fragata Juan de Borbón
Jorge Meis
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Daban las 8.30 horas de la mañana de este sábado cuando la fragata “Almirante Juan de Borbón” dejaba el Arsenal Militar de Ferrol para iniciar su despliegue internacional, durante el cual se integrará como buque de mando en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG-1).

Pese a las tempranas horas, al cielo todavía oscuro y al frío de la mañana, fueron muchos los familiares y amigos que acudieron al Arsenal a despedir a sus seres queridos, ataviados con bufandas y capuchas para paliar las bajas temperaturas. Y es que serán casi cuatro  meses los que los separen de la dotación de la F-102, hasta su regreso, previsto para el mes de abril.

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102
Despedida de la fragata en el Arsenal
Jorge Meis

Durante los próximos meses, el Estado Mayor de la agrupación ejercerá sus funciones a bordo de la fragata española. Dicho Estado Mayor (Comsnmg-1) estará compuesto mayoritariamente por personal español y será liderado por un contralmirante de nacionalidad española, Joaquín Ruiz Escagedo. El relevo de mando está previsto que tenga lugar en los próximos días en el puerto de Den Helder (Países Bajos).

Galería

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102Ver más imágenes

El comandante del buque, el capitán de fragata Miguel Romero, ha destacado que la dotación afronta este despliegue “con profesionalidad y un alto sentido de la responsabilidad”, subrayando que “asumir el papel de buque de mando de una agrupación multinacional implica una mayor exigencia operativa en el día a día, especialmente en los ámbitos de la planificación, la coordinación y las comunicaciones, pero la fragata y su dotación están plenamente preparadas”. En este sentido, ha señalado que “la integración del Estado Mayor a bordo se realizará con total normalidad, poniendo de manifiesto la capacidad de la Armada para ejercer el mando en el ámbito aliado”.

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102
Comandante de la F-102
Jorge Meis

Este despliegue pone el broche final a un exigente periodo de preparación y adiestramiento, en el que la fragata ha alcanzado la Calificación Operativa A1. El esfuerzo continuado de la dotación ha sido clave para garantizar que el buque se encuentre en condiciones óptimas y plenamente preparado para su integración en una agrupación naval de la OTAN.

Para el cumplimiento de la misión, además de su dotación orgánica, la fragata embarca una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) de la 10.ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, compuesta por un helicóptero SH-60B, sus pilotos y personal de mantenimiento. Asimismo, cuenta con un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, perteneciente al Tercio Norte, y diverso personal comisionado, entre el que se incluyen un médico y un controlador de aeronaves en la mar, entre otros especialistas.

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102
Tripulación en la despedida
Jorge Meis

La SNMG-1 es una fuerza naval permanente de la Alianza Atlántica que opera principalmente en aguas del norte de Europa. Sus cometidos incluyen la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el refuerzo de la interoperabilidad entre las armadas aliadas. Con esta participación, España y sus Fuerzas Armadas reafirman su firme compromiso con la OTAN, contribuyendo a la seguridad marítima y a la cooperación multinacional, en unos momentos de complicada situación geopolítica y en aguas cercanas a Rusia.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La Escola Aberta de Arte se reunió en el café Avenida para celebrar una de sus sesiones de Retrato Club

El English Club de la Escola Aberta espera a sus conversadores esta noche de sábado, en el café Avenida de Ferrol
Redacción
La agrupación Concerto Tempo actuando en la capilla de la Merced

Concerto Tempo cierra este sábado las actuaciones navideñas en la iglesia de Santo Domingo
Redacción
La investigadora Silvia Lage, en el Citeni

Un tribunal internacional destaca un estudio hecho en Ferrol sobre bioplásticos para usar en electrónica
Redacción
A Malata rp Míchel Alonso

Míchel Alonso, entrenador de Racing de Ferrol: “El objetivo para este partido es ganar... pero además merecerlo”
Juan Quijano