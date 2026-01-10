Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Integral Motion triplica su superficie en Ferrol tras adquirir la nave de Gándara Motor

La empresa ofrecerá un servicio posventa que abrirá a turnos de 7.00 a 22.00 horas y doblará el personal

Redacción
10/01/2026 21:30
Integralmotion ocupará la sede del antiguo concesionario de la Volkswagen
Daniel Alexandre
Integral Motion crece. La empresa especializada en la compraventa de vehículos acaba de adquirir a Gándara Motor la nave que hasta hace unos meses era el concesionario oficial de Volkswagen, gestionado por el grupo Yáñez y que cerró tras entrar en concurso de acreedores. La firma, con instalaciones centrales en A Coruña y en las cuatro provincias gallegas, Madrid, Asturias, Valencia y Valladolid redobla de este modo, explica el CEO del grupo, Manuel Taboada, su apuesta por la ciudad, trasladándose desde la avenida do Mar a un espacio más amplio en una de las arterias comerciales más importantes de la zona.

“Pasamos de un espacio de unos 2.200 metros cuadrados a otro de más de 6.000”, recuerda el responsable, que avanza que, tras unos pequeños retoques, puesto que la nave en la que desembarca estaba en perfectas condiciones, podrá reabrir a comienzos de febrero. “El lunes empezaremos los trabajos para hacer unos pequeños cambios, pues está impecable, solo una capa de pintura, adaptar la instalación eléctrica y el cambio de imagen corporativa”.

El CEO asegura que desde hacía algún tiempo la empresa venía sondeando la posibilidad de adquirir un establecimiento más adecuado que permitiera el crecimiento del negocio. “Lo cierto”, señala, “es que se nos quedaba pequeño y cuando surgió esta opción no lo pensamos porque podremos mejorar y también ampliar los servicios que ofrecemos”.

Servicios

Integral Motion cuenta con un stock de más de 4.000 vehículos, una cifra que, según Taboada, “hace posible que nos podamos adaptar a las necesidades e intereses de cada cliente”.

El cambio no será solamente físico. Aunque el espacio se incrementará notablemente, el CEO del grupo Integral Motion pone de relieve la diversificación de servicios. Así, no solamente se centrará en la venta de vehículos seminuevos, kilómetro 0 y nuevos, sino que también ofrecerá la posventa de Opel y multimarca. Además, el taller funcionará en dos turnos y de manera ininterrumpida entre las 7.00 y las 22.00 horas. “Es la manera con la que queremos ganarnos la confianza de quienes apuesten por nosotros”, afirma Manuel.

De este modo, Integral Motion en Ferrol “doblará tanto el personal de posventa como el de ventas”, adelanta el CEO del grupo.

Presencia

Integral Motion sigue fortaleciendo y ampliando su presencia por toda España. Así, a lo largo de este año 2026 estrenará concesionario en Gijón y también tiene previstas las aperturas de Carballo y Pontevedra en Galicia, Ponferrada en Castilla y León y una más en la Ciudad del Automóvil de Leganés, en este caso dedicada especialmente al sector de las furgonetas.

