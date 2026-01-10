Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Ferrol y Pontedeume ofrecen 42 plazas en la segunda edición de la Formación Profesional Acelerada

Los admitidos deberán formalizar su matrícula entre el 16 y el 23 de enero 

Redacción
10/01/2026 21:49
Visita del conselleiro de Educación al CIFP Ferrolterra
Visita del conselleiro de Educación al CIFP Ferrolterra
Cedida
La segunda edición de la Formación Profesional Acelerada llegará a unas 200 personas que ya han solicitado plaza para cursar alguno de los ciclos de esta modalidad, que comienza este mes de enero para una veintena de propuestas, tres de ellas impartidas en centros de Ferrol y Pontedeume.

Se trata, específicamente, de 198 solicitantes, que se suman a las 153 personas que ya se formaron en la primera edición que tuvo lugar de septiembre a diciembre, por lo que se eleva a 351 el total de alumnos que optan por esta novedosa iniciativa que el ejecutivo autonómico impulsó por primera vez este curso como experiencia piloto, con gran éxito.

Tras la resolución provisional de solicitudes por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, se abre un período de reclamaciones hasta el día 13 de enero. Posteriormente, las personas admitidas deberán formalizar la matrícula entre los días 16 y 23 de enero a través del Portal Educativo. De todos modos, las personas interesadas que no habían presentado solicitud durante el período oficial, van a poder solicitar matrícula directa en las plazas liberadas que hay para todas las formaciones entre lo 26 y el 30 de enero.

En el caso de Ferrolterra, se ofertan un total de 30 vacantes en el CIFP Ferrolterra de la ciudad naval, la mitad para el grado medio de “Fabricación de tubaxes e construcións e carpintaría metálica” y la otra mitad para el de “Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica”. En el CIFP Fraga do Eume de Pontedeume se ofertan en FP Acelerada una docena de plazas para el grado medio de “Repostaría en restauración”. Se trata de las mismas titulaciones que se pusieron a disposición en la primera tanda de la modalidad.

Esta oferta de estudios es una acción pionera a nivel de España y consiste en una formación rápida, concentrada en un período de entre cuatro y seis meses de duración, en función del ciclo de que se trate, que representa una doble ventaja para alumnos y empresas. Por una parte, las personas disponen de una vía rápida de formación para al acceso al mercado laboral y, por otra, las compañías tienen un acceso más ágil a personal cualificado, sobre todo en aquellos sectores donde hay más demanda.

Se incluye, de este modo, tanto la formación en el centro educativo como en la empresa y, por tanto, permiten que las personas alcancen, en un corto período de tiempo, una certificación profesional. El objetivo último es mejorar la cualificación de los alumnos y abrirles las puertas al mercado laboral en sectores concretos que precisan profesionales para trabajar

