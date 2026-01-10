Mi cuenta

Diario de Ferrol

El English Club de la Escola Aberta espera a sus conversadores esta noche de sábado, en el café Avenida de Ferrol

No es necesario inscribirse para participar en este encuentro, que es gratuito aunque las consumiciones no estarán incluidas

Redacción
10/01/2026 12:48
La Escola Aberta de Arte se reunió en el café Avenida para celebrar una de sus sesiones de Retrato Club
La Escola Aberta de Arte se reunió en el café Avenida para celebrar una de sus sesiones de Retrato Club
Daniel Alexandre
Una de las actividades organizadas por la Escola Aberta de Arte que traspasa las disciplinas artísticas habituales es el English Club, un grupo abierto a la participación de cualquier persona interesada en poner en práctica su inglés y divertirse, sin necesidad de inscripción, en un ambiente distendido como es el de una cafetería. 

Esta noche de sábado 10, a las 21.00 horas, tendrá lugar una nueva reunión en el Avenida, en la plaza de España de Ferrol, que, como siempre, es totalmente gratuita aunque las consumiciones correrán a cuenta de cada asistente. Asimismo, volverá a conducir la sesión el profesor del centro José Varela.

