El English Club de la Escola Aberta espera a sus conversadores esta noche de sábado, en el café Avenida de Ferrol

Una de las actividades organizadas por la Escola Aberta de Arte que traspasa las disciplinas artísticas habituales es el English Club, un grupo abierto a la participación de cualquier persona interesada en poner en práctica su inglés y divertirse, sin necesidad de inscripción, en un ambiente distendido como es el de una cafetería.

Esta noche de sábado 10, a las 21.00 horas, tendrá lugar una nueva reunión en el Avenida, en la plaza de España de Ferrol, que, como siempre, es totalmente gratuita aunque las consumiciones correrán a cuenta de cada asistente. Asimismo, volverá a conducir la sesión el profesor del centro José Varela.