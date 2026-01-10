Mi cuenta

Música coral

Concerto Tempo cierra este sábado las actuaciones navideñas en la iglesia de Santo Domingo

La AVV Ultramar organiza este ciclo musical un año más

Redacción
10/01/2026 12:39
La agrupación Concerto Tempo actuando en la capilla de la Merced
La agrupación Concerto Tempo actuando en la capilla de la Merced
Jorge Meis
La música coral volverá a sonar este mismo sábado 10 en la iglesia de Santo Domingo, en la plaza de Ultramar, a partir de las 19.00 horas, nuevamente de la mano de la asociación de vecinos del barrio, que organiza este ciclo musical navideño con la colaboración del Concello, la Unidad Pastoral del Ensanche y la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Con la actuación de este sábado, que vendrá a cargo de Concerto Tempo, se despide un cartel en el que también participaron, desde su inicio el pasado mes de noviembre, las agrupaciones Chorima de Castro, Ecos de Chamorro, Alecrín y Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena.

