Un semáforo averiado provoca una aparatosa colisión entre dos coches en la carretera de Castilla

Desde el Concello se señaló que la revisión técnica de las farolas estaba programada para esta misma tarde

J. Guzmán
J. Guzmán
09/01/2026 16:10
Tanto el semáforo de la carretera de Castilla como el de As Pías no funcionan desde hace días
Daniel Alexandre
Efectivos de la Policía Local y del cuerpo de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta tarde hasta el barrio de O Inferniño a causa de una aparatosa colisión entre dos turismos. El accidente, como detallaron testigos presenciales, se produjo sobre las 14.30 horas en la intersección de la avenida de As Pías con la carretera de Castilla, en dirección a esta última.

Al parecer, el incidente se produjo a raíz de que los semáforos que regulan el tránsito en dicho cruce llevan varios días sin funcionar, sumada a una falta de visibilidad desde el vial que conecta con la rotonda de la calle Nova de Caranza tanto por la diferencia de cota como por las especies vegetales que rodean la cara norte de la plaza de Porta Nova. Así, se estima que el vehículo que realizaba la incorporación desde la FE-14 –un Toyota Verso de 2016 de color blanco– no se detuvo al ver apagada la señalización de tráfico, colisionando frontalmente con el segundo –un Renault Clio Grand Tour de 2007 y color negro–, que transitaba por la carretera de Castilla.

Falta de indicaciones

En cualquier caso, vecinos de la zona señalaron que el semáforo está averiado desde comienzos del presente mes de enero y que en varias ocasiones presenciaron situaciones que podrían haber desencadenado accidentes similares –no operan ni las luces para el tráfico rodado ni las del paso de peatones–. Asimismo, también detallan que las farolas en dicha intersección tampoco funcionan, lo que incrementa el riesgo durante la noche.

La colisión provocó importantes retenciones de tráfico
Daniel Alexandre

De este modo, un particular alertó de la colisión a los servicios de emergencias, movilizándose hasta el punto los bomberos ferrolanos con un camión con motobomba y dos patrullas de la Policía Local. Si bien por el momento se desconoce si se registraron heridos –no consta la presencia de profesionales del 061–, el accidente provocó importantes retenciones hasta que los vehículos fueron retirados.

A la espera de repuestos

Respecto a la situación del semáforo, fuentes municipales indicaron horas antes del incidente que la empresa concesionaria del mantenimiento eléctrico municipal –que también es responsable “de la conservación de la red semafórica”– tiene constancia de esta avería. No obstante, apuntan, se encuentra a la espera de que se le suministren los repuestos necesarios para poder acometer las labores de reparación, que se esperan para mediados de la próxima semana.

En lo relativo al funcionamiento de las farolas, el Concello detalló que ya estaba programada para la tarde de hoy la revisión técnica de las mismas, de cara a identificar el problema y proceder a su arreglo.

