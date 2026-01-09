Mi cuenta

Patinaje sobre hielo

Quedan tres días para disfrutar de la pista de hielo en la carpa transparente del Cantón

Este mismo viernes el horario es continuo pero el sábado y domingo se parte, como venía siendo habitual

Redacción
09/01/2026 13:17
pista hielo patinaje
Patinadoras haciendo uso del espacio durante la tarde de ayer
Jorge Meis
La pista de hielo que se instaló para estas fiestas navideñas en el Cantón de Ferrol está cerca de desmontarse, ya que este mismo viernes 9 empiezan los últimos tres días de apertura, cerrando definitivamente el domingo 11. Estas instalaciones se incluyen en la programación municipal de estas fechas y cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia.

Como venía siendo habitual durante la semana, el espacio abrirá las puertas esta tarde a las 16.00 horas y cerrará a las 22.00 de la noche. Sin embargo, tanto el sábado como el domingo el horario será partido, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00, permaneciendo sin cambios con respecto a las anteriores semanas de apertura, que se estrenaron a mediados de diciembre.

Ya han disfrutado de la pista miles de visitantes en las últimas semanas, que se fueron repartiendo en sesiones con una duración de 45 minutos, con el alquiler de los patines incluido en el precio de 12 euros.

Desde la organización animan a no perder esta oportunidad de divertirse con una actividad física enfocada al entretenimiento, especialmente indicada para esta época del año, y acercarse a la carpa transparente instalada en el Cantón, que permite patinar sobre hielo independientemente de las condiciones meteorológicas que existan.

