Primeros pasos del proyecto Cidade do Deporte, en la antigua FIMO de Ferrol

Pabellón número 5 vallado Jorge Meis

El inicio de las obras en el recinto FIMO, vinculadas al proyecto municipal Cidade do Deporte, comienza a dibujarse en el horizonte. Hoy mismo, la Concellería de Urbanismo anunció que la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, Ogmios, había comenzado ya la preparación de las instalaciones para las labores, vallando buena parte de los pabellones en los que se actuará.

Así, se espera que en cuestión de días arranque la intervención en sí, que incluirá la demolición de varias de las naves de este histórico espacio y la rehabilitación de las restantes. Tal y como recordó el Concello, esta fase de la iniciativa –también se actuará en A Cabana, en el entorno del estadio de A Malata y en los complejos de A Gándara y Caranza– busca convertir el recinto “nun centro multideportivo para entrenamento, competición e práctica de actividades” y que estará destinado tanto a clubes y profesionales federados como a la ciudadanía en general.

En este sentido, las obras de FIMO, apunta el gobierno local, van más allá de la reforma de las instalaciones, dado que buscan “corrixir o illamento do antigo recinto ferial” para convertirlo en un gran espacio verde en el que los pabellones estarán unidos entre sí por sendas peatonales y que a su vez conectarán con los paseos y carriles bici de otro de los grandes proyectos del mandato: la reurbanización del contorno del Arsenal.

Actuaciones contempladas

En este primer bloque de intervenciones, se contempla la demolición de la nave en la que a día de hoy tiene su sede la agrupación de voluntarios de Protección Civil, el pabellón 4, las edificiones abiertas y el antiguo auditorio con el objetivo de crear un vial que permita el tráfico rodado entre la carretera de A Malata y la que circunvala el recinto ferial. El antiguo inmuebe de Marina, por otra parte, se conservará por su valor patrimonial y se destinará a la práctica del boxeo –además de otros usos no definidos–.

Asimismo, en los pabellones 1, 2 y 3 se reformarán cubiertas y envolventes, además de cambiarse el pavimento, que en cada caso se adecuará a sus correspondientes actividades –1 y 3, para fútbol sala y baloncesto, se empleará un firme multideporte, mientras que el 2 será de alta dureza para el patinaje–. En la nave número 5, además de acometer la misma rehabilitación que en las anteriores, se instalarán gradas –una parte de ellas desmontables–, nuevos vestuarios y se colocará parqué de competición. El 6, por otro lado, se empleará para disciplinas variadas, como la esgrima o la gimnasia, e incorporará un nuevo soportal y un lucernario, mientras que el 7, mejor conectado con A Malata, será para Protección Civil.