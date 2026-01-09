Los Marcianos de Vigo, con su premiada “Cápsula de evasión”, aterrizan en la Urania

Concierto de Los Marcianos en el Barbeira Season Fest @hyper.viewww

La sala Urania dará la bienvenida este sábado 10, a partir de las 23.00 horas, a la banda viguesa de pop rock Los Marcianos, cuyo último trabajo discográfico, “Cápsula de evasión”, les otorgó el título al Mejor Disco del Año, en 2023, en los premios Maketon que organiza Los 40 Galicia.

Ibán González, en la voz y la guitarra; Victor González, en la batería, Óscar Novoa, a la guitarra, y Daniel Carrera, al bajo, componen este equipo que enmarca su música dentro del noise pop/shoegaze/indie y que debutó en 2010 con su primer EP, “Esto va en serio”.

Tras un parón, se estrenaron con el formato LP en el estudio de Carlos Hernández (Los Planetas, Airbag, Triángulo de Amor Bizarro...), lanzando así “Una tormenta de canciones de amor a quemarropa” seis años después. Gracias al fichaje por el sello Clifford Records, la popularidad de Los Marcianos se dispara y comienzan una nueva etapa que poco a poco les lleva al éxito estatal.

Antes del popular “Cápsula de evasión” también vino otro álbum más, que fue dividido en dos EPs (“Nuevo orden cósmico” y “Contra el mundo”) y que continuó poniendo el foco en la banda viguesa, empezando a sonar en emisoras tan prestigiosas como Radio 3 y en escenarios de numerosos festivales.