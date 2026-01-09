Mi cuenta

Diario de Ferrol

Novedades

Los faros y señales marítimas serán el centro de lo nuevo para escolares en Exponav

Este sábado se realizará además la primera visita guiada del año, como siempre con previa inscripción

Redacción
09/01/2026 13:54
Parte de la exposición permanente de faros y señales marítimas de Exponav, en la primera planta
Parte de la exposición permanente de faros y señales marítimas de Exponav, en la primera planta
Daniel Alexandre
El nuevo año ya está en curso también en el Museo de la Construcción Naval de Exponav, que lo estrena incorporando un nuevo programa dirigido a escolares de Primaria. Asimismo, se retoman las visitas guiadas por las instalaciones, totalmente gratuitas, con la primera organizada para este sábado 10, como siempre, a las 12.00 horas, por la planta baja.

Tampoco cambia la dinámica en cuanto a la necesidad de las inscripciones previas a las visitas, que se deberán formalizar a través del teléfono 981 359 682 o enviando un correo electrónico a exponav@exponav.org.

Después de conocer en este primer encuentro del año la historia de la construcción naval, se convoca otro más para el próximo sábado 24, a la misma hora, enfocado en la evolución que sufrió el sector desde la Ilustración, la temática que se desarrolla en el primer piso.

Por otra parte, la exposición permanente de faros y señales marítimas que se encuentra en esa misma planta se aprovechará para dar a conocer a los niños y niñas, desde una perspectiva lúdica, el papel que tuvieron estos elementos a lo largo de la historia de la navegación.

Exposición temporal

“Maquetas con historia” es el título de la muestra temporal que acoge actualmente el edificio de Herrerías, que se encuentra a escasos días del cierre.

En esta propuesta se exhibe la obra del maquetista ferrolano Carlos Macías, que recopila una serie de representaciones de edificios singulares de su ciudad. Entre otros ejemplos se encuentran miniaturas a escala del teatro Jofre, de la Puerta del Dique, la Casa do Patín, el Concello o algunas obras de Ucha.

