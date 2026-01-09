La oposición insta al Concello a concretar una reunión con el colectivo de bomberos

Los portavoces instan al alcalde a que se reúna con los representantes del colectivo E.C.

Representantes de los tres grupos políticos de la oposición ferrolana –PSOE, BNG y Ferrol en Común– mantuvieron hoy viernes un encuentro de trabajo con los portavoces del colectivo de bomberos para abordar el conflicto laboral que desde el pasado mes de diciembre los enfrenta con el Concello.

Tras la reunión, por medio de un comunicado conjunto, las formaciones expresaron su apoyo a “todas e cada unha das reivindicacións” de estos profesionales, instando al alcalde, José Manuel Rey, “a recibilos, cousa que se lles vén denegando dende hai semanas”. Así, las tres agrupaciones denunciaron que el gobierno local pasó, en las últimas semanas, “de consideralos un referente a ningunealos de forma ofensiva”, desmintiendo públicamente “a situación extrema” de este servicio municipal “a nivel de persoal, de medios, de promesas incumpridas e de exclusión e discriminación na elaboración da nova Relación de Postos de Traballo”.

De este modo, los representantes políticos defendieron que el colectivo busca, “en ánimo dialogante”, abordar con el Consistorio cuestiones como “a problemática en relación ao abuso de horas extra no canto de cubrir vacantes, na proposta dun organigrama equivalente ao das grandes cidades, as propostas para retomar o convenio co Consorcio ou as suxecións na mellora da infraestrutura do parque”. Como respuesta, asegura la oposición, estos profesionales recibieron “falsas promesas” y, posteriormente, “o menosprezo ante a opinión pública”.

Por último, desde la oposición se insistió en que esta coyuntura “menoscaba a seguridade e integridade” de la ciudadanía, instando al Concello a que rectifique “unha situación inxusta” y atienda a sus demandas.