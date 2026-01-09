Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La oposición insta al Concello a concretar una reunión con el colectivo de bomberos

Representantes del PSOE, BNG y Ferrol en Común se reunieron esta mañana con los profesionales

Redacción
09/01/2026 18:18
Los portavoces instan al alcalde a que se reúna con los representantes del colectivo
Los portavoces instan al alcalde a que se reúna con los representantes del colectivo
E.C.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Representantes de los tres grupos políticos de la oposición ferrolana –PSOE, BNG y Ferrol en Común– mantuvieron hoy viernes un encuentro de trabajo con los portavoces del colectivo de bomberos para abordar el conflicto laboral que desde el pasado mes de diciembre los enfrenta con el Concello.

Tras la reunión, por medio de un comunicado conjunto, las formaciones expresaron su apoyo a “todas e cada unha das reivindicacións” de estos profesionales, instando al alcalde, José Manuel Rey, “a recibilos, cousa que se lles vén denegando dende hai semanas”. Así, las tres agrupaciones denunciaron que el gobierno local pasó, en las últimas semanas, “de consideralos un referente a ningunealos de forma ofensiva”, desmintiendo públicamente “a situación extrema” de este servicio municipal “a nivel de persoal, de medios, de promesas incumpridas e de exclusión e discriminación na elaboración da nova Relación de Postos de Traballo”.

De este modo, los representantes políticos defendieron que el colectivo busca, “en ánimo dialogante”, abordar con el Consistorio cuestiones como “a problemática en relación ao abuso de horas extra no canto de cubrir vacantes, na proposta dun organigrama equivalente ao das grandes cidades, as propostas para retomar o convenio co Consorcio ou as suxecións na mellora da infraestrutura do parque”. Como respuesta, asegura la oposición, estos profesionales recibieron “falsas promesas” y, posteriormente, “o menosprezo ante a opinión pública”.

Por último, desde la oposición se insistió en que esta coyuntura “menoscaba a seguridade e integridade” de la ciudadanía, instando al Concello a que rectifique “unha situación inxusta” y atienda a sus demandas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

pabellón 5 Fimo

Primeros pasos del proyecto Cidade do Deporte, en la antigua FIMO de Ferrol
Redacción
Tenis torneo navidad redes

Redes cada vez más internacional con el triunfo de la georgiana Nino y de Mateo Valadares
Redacción
Fernández, a la derecha, fue bronce en el pasado Gallego

Lara Fernández se estrena en el Campeonato de España de ciclocross con Galicia
Redacción
Narón-Esteo Trofeo Cidade de Narón de fútbol sala

O Esteo, preparado para seguir en lo más alto en Valladolid
Redacción