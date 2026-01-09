Mi cuenta

Diario de Ferrol

La borrasca Goretti deja a su paso por Ferrolterra varias incidencias por el viento

Se registraron caídas de árboles y postes telefónicos en los concellos de Narón, Monfero, As Pontes y Ares

J. Guzmán
J. Guzmán
09/01/2026 13:56
Profesionales del Speis asegurando un poste caído en el camino Pena Parda
Profesionales del Speis asegurando un poste caído en el camino Pena Parda
Cedida
La borrasca Goretti, que desde primera hora de ayer jueves afectó al área de Ferrolterra, dejó a su paso numerosas incidencias de carácter leve relacionadas principalmente por los fuertes vientos registrados. Afortunadamente, el fenómeno meteorológico, que obligó a la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a activar una alerta naranja desde la noche del miércoles y que finalmente se amplió hasta la mañana de hoy viernes, resultó más débil de lo esperado, dando paso a partir del mediodía a un tiempo más templado con cielos soleados.

Así, según detallaron fuentes municipales, los profesionales del parque de bomberos de Ferrol no tuvieron salidas destacadas durante la noche, cuando se concentraron buena parte de los episodios de precipitaciones. No fue así con el Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, que realizaron un total de tres intervenciones entre las cuatro de la tarde del jueves y las ocho de la mañana de este viernes.

Tal y como relató el Concello naronés, el primer incidente, un poste de teléfono caído que dificultaba el tránsito de vehículos, se registró a las 16.15 horas a la altura del número 25 del camino Pena Parda, en Xuvia. Ya durante la noche, sobre las 20.30 horas, los profesionales del Speis retiraron un árbol tirado por el viento en un descampado junto al número 35 de la calle Foro, a escasos metros de la intersección con Papa Xoán XXIII, que además había dañado varios vehículos estacionados. Por último, a las ocho de la mañana de hoy viernes los bomberos naroneses tuvieron que desplazarse hasta el barrio de A Gándara para asegurar un poste de teléfono caído en el cruce de Cuatro Caminos con Obispo Argaya Goicoechea, cuyo cableado también se había enredado en el semáforo que regula este paso.

En cuanto al resto de la comarca, el parque provincial de Bombeiros do Eume, con sede en As Pontes, informó de dos actuaciones durante la noche: la retirada de una rama caída en el término municipal de Monfero y el achique de un garaje particular por un desagüe colapsado en la propia villa Pontesa. Por su parte, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos tuvo que intervenir hoy viernes sobre las 10.25 horas en el lugar de O Raso, en Ares, para cortar y retirar un árbol que se había precipitado sobre la carretera e impedía el paso de vehículos.

Respecto a la situación meteorológica en sí, la estación del CIS de Ferrol registró vientos medios de 18,7 kilómetros por hora el jueves y de 18,5 hoy viernes, con rachas de hasta 64,7 y 57,1, respectivamente, así como precipitaciones acumuladas de 5,9 y 4,5 litros por metro cuadrado. En el caso de Punta Candieira, en Cedeira, generalmente con valores más extremos por su situación, se constataron lluvias más ligeras, de 2,6 litros el jueves y 3,7 el viernes, pero a la vez con una velocidad de aire mucho más elevada, alcanzando cifras medias de 69,4 y 61,9 kilómetros por hora en ambas jornadas y rachas de 133,2 y 110,5.

