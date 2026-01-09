Ferrol en Común exige una solución inmediata al problema de los enseres en la vía pública

La problemática de los enseres abandonados se da en todos los barrios de la ciudad D. Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) exigió esta mañana al gobierno local “unha solución inmediata” al problema de los enseres abandonados en la vía pública y que ponga fin “ao descontrol que se converteu en norma na xestión de residuos voluminosos”.

Por medio de un comunicado, la formación que lidera Jorge Suárez responsabilizó al Concello del “deplorable” estado del término municipal en relación al servicio de recogida de basuras, aseverando que esta coyuntura “é consecuencia da nefasta xestión” de la agrupación popular, que destina “todos os recursos aos seus grandes proxectos”. A este respecto, desde FeC se asegura que la falta de “control” ha fomentado el incivismo “duns poucos” que a su vez ha generado un efecto llamada.

“Esta dinámica, que comezou na zona rural en forma de vertedoiros incontrolados, espallouse a toda a cidadae”, afirma el grupo, incidiendo en que el problema se agrava por las grandes esperas que tienen que afrontar los vecinos para la recogida de enseres.