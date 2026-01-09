El PSOE considera suficientes las plazas de aparcamiento sin incluir la zona central del Sánchez Aguilera

Antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera Jorge Meis

El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mato, se ha referido, tras la exposición pública del proyecto de reurbanización del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, a la inclusión de zona de aparcamiento en la parte central, señalando que considera suficientes las plazas que se generan con las nuevas calles.

Así, explica que el proyecto de urbanización respeta la planificación que ya se había hecho en el gobierno de Irisarri y que incluía ya todo el arbolado que debía conservarse. La “teima” del actual alcalde, a juicio del portavoz socialista, está en “meter os coches ata case as vivendas”, apuntando que habrá suficientes estacionamientos sin necesidad de generar más en el entorno del baluarte o la estación de ferrocarril. Sí se podrían hacer, indicó, más zonas verdes y visibilizar más el Baluarte del Infante, es el mejor conservado de la ciudad amurallada y estará en el centro de este nuevo espacio creado.

Recuerda Mato que el propio PP presentó en su momento una alegación incluyendo un aparcamiento subterráneo que fue atendida y que ahora no se encuentra planificado en este espacio central multifuncional, lo que lo ratifica en su idea de que no era más que una excusa para intentar votar desfavorablemente la planificación.