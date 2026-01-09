Mi cuenta

Diario de Ferrol

Música

El nuevo “Aviso de Bomba” en La Room prende con tres directos de electrónica y se sofoca con vinilo

Un nuevo cartel, para este mismo sábado, da continuidad a la iniciativa que organiza Ferror Records por distintos puntos de Galicia

Redacción
09/01/2026 22:21
Detrás de Death Whistle está el diseñador sonoro Víctor García
Detrás de Death Whistle está el diseñador sonoro Víctor García
Cedida
Este mismo sábado 10 por la noche habrá un nuevo “Aviso de Bomba” en La Room, un proyecto itinerante que tiene como centro la música electrónica más underground del panorama gallego, que en esta ocasión regresa a Ferrol para ofrecer tres “lives” y un DJ set a vinilo como cierre. Se trata del volumen 6 de esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del sello local Ferror Records y que, aparte de haberse celebrado en salas de la ciudad (a la que ahora regresa y la antigua Ruido), también se exportó a Compostela.

Con un cartel diseñado por Lara Fandiño, a todo color como novedad, la organización regresa “por todo lo alto” en este 2026 y propone cuatro proyectos musicales.

Speed Gonzáles, Legítimo Polvo y Nüca lanzan “Aviso de bomba vol. 1” en la sala Ruido

Más información

Entre estos protagonistas, tres de ellos crearán su música en directo con sintetizadores y cajas de ritmos, “oscilando entre el electro, el techno, el acid house y los breaks”. Los artistas encargados de esta primera parte serán Pablo Sáenz, como Nüca; Salvador Rojo, que es Robot City, y Víctor García, Death Whistle. Para terminar, cerrará esta sexta edición el DJ residente Occy, que tiene preparada para el evento una sesión de vinilo.

Las puertas se abrirán a las 23.00 horas y la entrada cuesta 10 euros en taquilla.

El cuarto “Aviso de Bomba” vuelve a casa cargado de electrónica para detonar La Room

Más información
