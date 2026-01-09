Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El ministro de Industria visita el lunes las instalaciones de Navantia

Estará acompañado del delegado y el subdelegado de Gobierno

Redacción
09/01/2026 21:38
El ministro de Industria, Jordi Hereu
El ministro de Industria, Jordi Hereu
EFE/ Almudena Álvarez
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado su llegada a Ferrol el próximo lunes, para visitar las instalaciones de Navantia en la ciudad naval.

Hereu estará acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y por el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde, junto a responsables de Navantia Ferrol.

Durante la visita, el ministro recorrerá las principales áreas productivas del astillero para conocer su actividad, capacidades tecnológicas y el papel que desempeña en el tejido industrial y económico de Galicia.

En los últimos meses han sido varios los ministros del gobierno de Pedro Sánchez que han visitado la factoría ferrolana. Desde el propio presidente, que acudió a la botadura de la fragata F-111 “Bonifaz”, primera de la serie F-110 para la Armada española, el pasado mes de septiembre a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de defensa, Margarita Robles, que, además de las instalaciones de Navantia, acudió recientemente al primer paso del derribo de la muralla del Arsenal, el pasado mes de diciembre

