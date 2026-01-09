Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Exposición y catálogo

El arte de Ricardo Segura Torrella, directo de su Ferrol natal a Madrid

Ya es una realidad el catálogo de la muestra que aún acoge el Torrente, disponible hasta mañana incluido

Redacción
09/01/2026 22:31
presentación catalogo e peche da expo Segura Torrella no Torrente
presentación catalogo e peche da expo Segura Torrella no Torrente
Jorge Meis
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Solamente quedan dos días, este sábado 10 y domingo 11, para visitar en la ciudad la exposición “Nada é fráxil...”, una selección de obras del pintor local Ricardo Segura Torrella que se trasladará en febrero del Centro Torrente Ballester a la Casa de Galicia en Madrid. Las personas interesadas en aprovechar estas últimas fechas pueden hacerlo en las visitas guiadas que se ofrecen en ambas jornadas, a las 12.00 horas. Además, en un acto organizado este mismo viernes por el Concello de Ferrol se presentó el catálogo de la muestra, que recopila y pone de relieve la trayectoria de uno de los artistas gallegos más destacados del siglo XX.

La propuesta que se despide, organizada para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del pintor ferrolano, es una de las que más interés ha suscitado en los últimos tiempos, con más de 3.000 visitantes que se acercaron a la sala Fernando Álvarez de Sotomayor y Maruja Mallo desde su inauguración, en el mes de noviembre, destacando las concurridas visitas guiadas.

“O éxito acadado e a excelente acollida por parte do público” fue uno de los hechos resaltados por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que estuvo acompañado del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, en un acto que también contó con la participación del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo

No obstante, el regidor también hizo hincapié en que “agora damos un paso máis neste camiño de recoñecemento e memoria coa edición dun catálogo”, que no solamente trata de registrar la exposición sino que constituye “unha ferramenta fundamental para conservar, estudar e difundir a obra de Segura Torrella, mantendo vivo o seu legado e facéndoo accesible ás xeracións presentes e futuras”. Asimismo, con la nueva etapa fuera de Ferrol, que se estrenará el 3 de febrero en la Casa de Galicia madrileña, el nombre de Ricardo Segura Torrella continúa traspasando fronteras.

Visitas guiadas

El comisario de la exposición, Suso Basterrechea, conduce las visitas guiadas, a las que cualquier persona interesada podrá sumarse este fin de semana, gratuitamente y sin necesidad de inscripción, como siempre.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional
Redacción
Entrevista Huvsqarna

El programa Retorna implica a una decena de empresas de Ferrolterra
X. Fandiño
El ideal gallego

El PSOE de Mañón reclama el uso público de la antigua base de Estaca de Bares
Redacción
Detrás de Death Whistle está el diseñador sonoro Víctor García

El nuevo “Aviso de Bomba” en La Room prende con tres directos de electrónica y se sofoca con vinilo
Redacción