El arte de Ricardo Segura Torrella, directo de su Ferrol natal a Madrid

Solamente quedan dos días, este sábado 10 y domingo 11, para visitar en la ciudad la exposición “Nada é fráxil...”, una selección de obras del pintor local Ricardo Segura Torrella que se trasladará en febrero del Centro Torrente Ballester a la Casa de Galicia en Madrid. Las personas interesadas en aprovechar estas últimas fechas pueden hacerlo en las visitas guiadas que se ofrecen en ambas jornadas, a las 12.00 horas. Además, en un acto organizado este mismo viernes por el Concello de Ferrol se presentó el catálogo de la muestra, que recopila y pone de relieve la trayectoria de uno de los artistas gallegos más destacados del siglo XX.

La propuesta que se despide, organizada para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del pintor ferrolano, es una de las que más interés ha suscitado en los últimos tiempos, con más de 3.000 visitantes que se acercaron a la sala Fernando Álvarez de Sotomayor y Maruja Mallo desde su inauguración, en el mes de noviembre, destacando las concurridas visitas guiadas.

“O éxito acadado e a excelente acollida por parte do público” fue uno de los hechos resaltados por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que estuvo acompañado del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, en un acto que también contó con la participación del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo

No obstante, el regidor también hizo hincapié en que “agora damos un paso máis neste camiño de recoñecemento e memoria coa edición dun catálogo”, que no solamente trata de registrar la exposición sino que constituye “unha ferramenta fundamental para conservar, estudar e difundir a obra de Segura Torrella, mantendo vivo o seu legado e facéndoo accesible ás xeracións presentes e futuras”. Asimismo, con la nueva etapa fuera de Ferrol, que se estrenará el 3 de febrero en la Casa de Galicia madrileña, el nombre de Ricardo Segura Torrella continúa traspasando fronteras.

Visitas guiadas

El comisario de la exposición, Suso Basterrechea, conduce las visitas guiadas, a las que cualquier persona interesada podrá sumarse este fin de semana, gratuitamente y sin necesidad de inscripción, como siempre.