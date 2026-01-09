Detenida una empresaria de Narón por un presunto delito de tráfico de drogas

Se espera que la mujer pase hoy mismo a disposición judicial Jorge Meis

Una conocida empresaria del término municipal de Narón, vinculada al sector servicios, fue detenida esta mañana en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil –coordinada por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria–, acusada de un presunto delito de tráfico de drogas –en un principio se creía que eran infracciones fiscales y arancelarias–. Según detalló la agencia Europa Press, el operativo, con un amplio despliegue de efectivos, tuvo lugar a primera hora de la mañana en el barrio naronés de A Solaina, en el edificio situado en el número 23-25 de la calle Xaquín Bruquetas.

Así, testigos presenciales detallaron que los agentes participantes realizaron registros tanto en el domicilio de la aprehendida como en el garaje del inmueble, incautándose numerosas cajas con documentos y efectos personales de la detenida. En este sentido, desde la Guardia Civil se insistió en que las actuaciones han sido declaradas secretas por el Juzgado que instruye el caso, por lo que, más allá de la naturaleza del supuesto delito, se desconoce el alcance de la causa y si hay más personas implicadas.