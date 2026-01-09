Abierto el plazo para solicitar una beca formativa en la biblioteca municipal de Ferrol

Las instalaciones de la biblioteca municipal de Ferrol volvieron a abrir ayer después de los cierres navideños Daniel Alexandre

La biblioteca municipal de Ferrol, en la plaza de España, recibirá a una persona becaria con la que se cumplirá el objetivo de la Xunta de impulsar la formación especializada del futuro personal técnico del centro. Este mismo viernes 9 abre el plazo para formalizar la solicitud, que se incluye entre un total de 33 oportunidades repartidas por la Comunidad, un trámite que se ha de realizar a través de la sede electrónica.

Esta experiencia de como máximo 13 meses de duración, que se desarrollará a lo largo del segundo semestre, va asociada a una cuantía mensual de 1.010 euros a percibir por cada una de las personas seleccionadas para formarse en uno de los nueve centros incluidos en la Rede de Bibliotecas de Galicia.

Tal y como figura en la publicación del jueves 8 en el Diario Oficial de Galicia (DOG número 4), los interesados e interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos, entre los que se incluye la formación académica, con diez titulaciones posibles, certificado acreditativo de conocimiento de la lengua gallega o no haber participado en esta oferta con anterioridad.

La Xunta de Galicia destina a estas becas de formación en biblioteconomía un presupuesto de cerca de medio millón (463.208 euros), una cifra total que incluye las siete becas disponibles en la Biblioteca de Galicia, las cinco en la Juan Compañel de Vigo, así como las cuatro vacantes que existen en la Cidade da Cultura, en la Ánxel Casal de Santiago de Compostela, la Miguel González Garcés de A Coruña, en la de Lugo, Nós de Ourense, Antonio Odriozola de Pontevedra y la plaza única ofertada para Ferrol.

Al mismo tiempo que el gobierno autonómico impulsa la formación especializada de los futuros profesionales que trabajarán en estas instalaciones, también se posibilita el aprendizaje de los participantes desde un punto de vista práctico.

Durante la estancia que pasarán formándose, las personas que resulten seleccionadas podrán profundizar en distintas dimensiones que se incluyen en la profesión. Entre la lista de estos conocimientos se prestará especial atención a las técnicas de uso y tratamiento de los fondos bibliográficos, a la atención a los usuarios del centro y a la planificación, gestión y ejecución de los distintos servicios que se ofrecen.