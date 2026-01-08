Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Visita del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero al centro Acompañadas 24 horas en Ferrol

Se trata de un recurso de asesoramiento especializado y gratuito para víctimas

Redacción
08/01/2026 22:50
centro 24 horas
Un instante de la visita a las instalaciones
Daniel Alexandre
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El centro de crisis Acompañadas 24 horas que la Xunta de Galicia puso en marcha en el hospital Novoa Santos de Ferrol recibió este jueves la visita del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, quien recorrió las instalaciones acompañado de la delegada del gobierno gallego en la comarca, Martina Aneiros, y de la edila de Igualdade, Elvira Miramontes. 

Se trata de un recurso de asesoramiento especializado y gratuito que cobra suma importancia en materia de prevención y sensibilización, pero también de detección, protección y recuperación de las víctimas, enumeran. 

De este modo, el responsable autonómico señaló que la atención es tanto presencial como telefónica, las 24 horas y los 365 días del año, un servicio que únicamente funciona en Galicia y en Asturias, afirmó. El centro dispone de un equipo profesional de carácter multidisciplinar que integra a profesionales del Trabajo Social y la Psicología, así como a especialistas en procesos jurídicos. 

Es, según Roberto Barba, un recurso que confirma a la comunidad como una de las pioneras en la protección de mujeres, puesto que a este punto de atención se suman las casas de acogida, las prestaciones económicas y los centros de información. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

so elas en rondallas cine_16491365.jpg

Só Elas fue a ver las “Rondallas” de su padrino Javier Gutiérrez en los cines de Odeón
Redacción
Cafe solidario santo entierro casino

Decepción en el Santo Entierro con el Casino Ferrolano al imponerles un canon de 300 euros en un acto benéfico
Redacción
paje baltasar

Buscan a la niña que escribió la carta más especial de la cabalgata de Ferrol: la paje de Baltasar quiere encontrarla
Marta Corral
Jura de bandera en la Escaño el pasado junio

Comienza el primer ciclo de selección de personal de tropa y marinería
Redacción