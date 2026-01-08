Visita del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero al centro Acompañadas 24 horas en Ferrol

Un instante de la visita a las instalaciones Daniel Alexandre

El centro de crisis Acompañadas 24 horas que la Xunta de Galicia puso en marcha en el hospital Novoa Santos de Ferrol recibió este jueves la visita del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, quien recorrió las instalaciones acompañado de la delegada del gobierno gallego en la comarca, Martina Aneiros, y de la edila de Igualdade, Elvira Miramontes.

Se trata de un recurso de asesoramiento especializado y gratuito que cobra suma importancia en materia de prevención y sensibilización, pero también de detección, protección y recuperación de las víctimas, enumeran.

De este modo, el responsable autonómico señaló que la atención es tanto presencial como telefónica, las 24 horas y los 365 días del año, un servicio que únicamente funciona en Galicia y en Asturias, afirmó. El centro dispone de un equipo profesional de carácter multidisciplinar que integra a profesionales del Trabajo Social y la Psicología, así como a especialistas en procesos jurídicos.

Es, según Roberto Barba, un recurso que confirma a la comunidad como una de las pioneras en la protección de mujeres, puesto que a este punto de atención se suman las casas de acogida, las prestaciones económicas y los centros de información.