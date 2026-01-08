Só Elas fue a ver las “Rondallas” de su padrino Javier Gutiérrez en los cines de Odeón

Las rondallistas delante del cartel de la película en Odeón Mangi Caldevilla

La agrupación Só Elas acudió el pasado miércoles a los cines de Odeón para ver la película “Rondallas” que protagoniza su padrino honorífico, Javier Gutiérrez, juntándose casi medio centenar de rondallistas ferrolanas.

Acudieron ataviadas con sus tradicionales capas de rondallistas y, a pesar de que las que aparecen en el filme nada tienen que ver con las ferrolanas, quisieron rendirle así un homenaje al actor y, de paso, pasar una tarde juntas y también con varios de los que fueron padrinos durante su trayectoria.