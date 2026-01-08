Las 2.850 raciones de arroz con leche "vuelan" en Ferrol por el día de San Xiao

Un chico probando el arroz con leche mientras la cola iba avanzando Jorge Meis

La degustación popular de arroz con leche volvió a congregar a miles de personas este miércoles, día de San Xiao, en la plaza de la Constitución, en el Cantón, demostrando un año más el éxito de una convocatoria que, aunque haya quien se empeñe en denostar, está más que consolidada como una tradición ferrolana.

Ya desde mucho antes de las 17.30 horas, momento en el que la carpa abría sus puertas, cientos de personas hacían cola para no quedarse sin una de las 2.850 tarrinas que se fueron sirviendo a lo largo de la tarde, esta vez dando solamente una por persona para evitar las protestas de años anteriores.

Con un intenso sabor a limón y a canela, el postre típico se degustó tanto en el lugar habilitado como también en las casas, puesto que muchos optaron por guardarlo para tomarse al calorcito del hogar. De nuevo, las raciones se acabaron y el público era intergeneracional, así que ya toca ir desechando la idea preconcebida de que acudir a la cita es para "suíñas" entrados en años.