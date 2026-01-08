Mi cuenta

Ferrol

Las 2.850 raciones de arroz con leche "vuelan" en Ferrol por el día de San Xiao

La degustación convocó en la plaza de la Constitución a miles para probar el postre típico de la jornada

Redacción
08/01/2026 14:41
San Julián degustación arroz con leche en la plaza de Constitución
Un chico probando el arroz con leche mientras la cola iba avanzando
Jorge Meis
La degustación popular de arroz con leche volvió a congregar a miles de personas este miércoles, día de San Xiao, en la plaza de la Constitución, en el Cantón, demostrando un año más el éxito de una convocatoria que, aunque haya quien se empeñe en denostar, está más que consolidada como una tradición ferrolana

Ya desde mucho antes de las 17.30 horas, momento en el que la carpa abría sus puertas, cientos de personas hacían cola para no quedarse sin una de las 2.850 tarrinas que se fueron sirviendo a lo largo de la tarde, esta vez dando solamente una por persona para evitar las protestas de años anteriores.

Galería

Búscate en la degustación de arroz con leche del San Xiao ferrolano 2026

San Julián degustación arroz con leche en la plaza de ConstituciónVer más imágenes

Con un intenso sabor a limón y a canela, el postre típico se degustó tanto en el lugar habilitado como también en las casas, puesto que muchos optaron por guardarlo para tomarse al calorcito del hogar. De nuevo, las raciones se acabaron y el público era intergeneracional, así que ya toca ir desechando la idea preconcebida de que acudir a la cita es para "suíñas" entrados en años.

