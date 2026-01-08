La Xunta amplía hasta mañana viernes la alerta naranja por fenómenos meteorológicos

La estación de Punta Candieira registró vientos medios de 84,6 kilómetros por hora D. Alexandre

La alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos en buena parte del litoral de A Coruña –incluida Ferrolterra– y Lugo activada hoy jueves por la Xunta ha sido finalmente ampliada hasta la jornada de mañana. Por medio de un comunicado, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior trasladó la actualización de las predicciones para el viernes de la Aemet, extendiendo en la práctica las medidas de seguridad establecidas para estos casos –como la suspensión de todas las actividades deportivas federadas en el mar–.

Así, en un principio el nivel de riesgo medio se iba a mantener solo durante la jornada de hoy, dado que se esperaba que las condiciones marítimas mejorasen con el paso de las horas –en el parte inicial se pasaba de alerta naranja, con olas de cinco a seis metros y vientos de fuerza ocho, a amarilla, con un grado inferior en la escala Baeufort, a partir de las siete de la tarde–. No obstante, estas condiciones iniciales se mantendrán también durante buena parte de mañana viernes.

Según las mediciones de la estación de Punta Candieira, en Cedeira, durante el día de ayer se registraron vientos medios de 84,6 kilómetros por hora, con rachas a diez metros de hasta 111,6, mientras que la boya de Estaca de Bares constató olas de hasta 5,7 metros.