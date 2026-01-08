Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La F-102 retrasa su salida para el despliegue con la agrupación naval de la OTAN hasta este sábado

Estaba previsto que lo hiciese este jueves, pero se suspendió

Redacción
08/01/2026 11:53
La "Almirante Juan de Borbón", el 27 de agosto
La "Almirante Juan de Borbón", el 27 de agosto
Emilio Cortizas
La fragata "Almirante Juan de Borbón" (F-102) zarpará finalmente este sábado del Arsenal de Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN. Estaba previsto que lo hiciese este jueves, pero la Armada informó ayer miércoles por la tarde de que se demoraría unos días. 

La Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN (SNMG-1 en sus siglas en inglés) opera principalmente en aguas del norte de Europa y, como explica el Ministerio de Defensa, tiene como objetivos la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el incremento de la interoperabilidad entre Armadas aliadas.

En estos próximos meses, el Estado Mayor de la Agrupación dará sus órdenes a bordo de la F-102, comandado por el contraalmirante español Joaquín Ruiz Escagedo. El relevo se producirá en el puerto de Den Helder, en Países Bajos.

La fragata permanecerá integrada en la SNMG-1 hasta principios de abril.

