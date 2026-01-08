La F-102 retrasa su salida para el despliegue con la agrupación naval de la OTAN hasta este sábado
Estaba previsto que lo hiciese este jueves, pero se suspendió
La fragata "Almirante Juan de Borbón" (F-102) zarpará finalmente este sábado del Arsenal de Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN. Estaba previsto que lo hiciese este jueves, pero la Armada informó ayer miércoles por la tarde de que se demoraría unos días.
La Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN (SNMG-1 en sus siglas en inglés) opera principalmente en aguas del norte de Europa y, como explica el Ministerio de Defensa, tiene como objetivos la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el incremento de la interoperabilidad entre Armadas aliadas.
En estos próximos meses, el Estado Mayor de la Agrupación dará sus órdenes a bordo de la F-102, comandado por el contraalmirante español Joaquín Ruiz Escagedo. El relevo se producirá en el puerto de Den Helder, en Países Bajos.
La fragata permanecerá integrada en la SNMG-1 hasta principios de abril.