La exposición de Segura Torrella se cierra con la presentación de su catálogo este viernes

El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, en la última visita guiada antes de este sábado Daniel Alexandre

Una de las exposiciones más populares de los últimos años, que acoge el Centro Torrente Ballester de Ferrol, tal y como demostraron las concurridas visitas guiadas que se ofrecieron, está a punto de cerrar. Para la despedida, el Concello de Ferrol organiza un acto institucional en el que se presentará el catálogo de la muestra de Ricardo Segura Torrella, titulada "Nada é fráxil", este viernes 9, a las 19.00 horas.

Las personas interesadas en aprovechar esta propuesta inédita de adentrarse en la obra de un pintor ferrolano que, habiéndose formado con Felipe Bello Piñeiro y codeado con otros grandes como Fernando Álvarez de Sotomayor y Daniel Vázquez Díaz, podrán acercarse hasta el sábado 10 como máximo. El catálogo que se pondrá a disposición un día antes recopila y pone de relieve la obra de uno de los artistas más singulares del arte gallego del siglo XX.

Visitas guiadas

El comisario de la exposición, Suso Basterrechea, que fue alumno del autor y mantuvo con este una estrecha relación, propone volver a reunirse este sábado 10, a las 12.00 horas en la sala Fernando Álvarez de Sotomayor, para conocer de su mano la obra de Segura Torrella.

Asimismo, habrá una última oportunidad el domingo 11, a la misma hora, una jornada en la que las instalaciones permanecerán abiertas entre las 11.00 y las 14.00 horas.