Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pintura

La exposición de Segura Torrella se cierra con la presentación de su catálogo este viernes

El comisario, Suso Basterrechea, propone una nueva visita guiada el sábado, antes de la clausura definitiva

Redacción
08/01/2026 17:33
El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, realizó la última visita guiada
El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, en la última visita guiada antes de este sábado
Daniel Alexandre
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Una de las exposiciones más populares de los últimos años, que acoge el Centro Torrente Ballester de Ferrol, tal y como demostraron las concurridas visitas guiadas que se ofrecieron, está a punto de cerrar. Para la despedida, el Concello de Ferrol organiza un acto institucional en el que se presentará el catálogo de la muestra de Ricardo Segura Torrella, titulada "Nada é fráxil", este viernes 9, a las 19.00 horas.

Las personas interesadas en aprovechar esta propuesta inédita de adentrarse en la obra de un pintor ferrolano que, habiéndose formado con Felipe Bello Piñeiro y codeado con otros grandes como Fernando Álvarez de Sotomayor y Daniel Vázquez Díaz, podrán acercarse hasta el sábado 10 como máximo. El catálogo que se pondrá a disposición un día antes recopila y pone de relieve la obra de uno de los artistas más singulares del arte gallego del siglo XX.

Visitas guiadas

El comisario de la exposición, Suso Basterrechea, que fue alumno del autor y mantuvo con este una estrecha relación, propone volver a reunirse este sábado 10, a las 12.00 horas en la sala Fernando Álvarez de Sotomayor, para conocer de su mano la obra de Segura Torrella. 

Asimismo, habrá una última oportunidad el domingo 11, a la misma hora, una jornada en la que las instalaciones permanecerán abiertas entre las 11.00 y las 14.00 horas.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Concello de Cariño

El PSOE lleva al pleno de Cariño una moción por un transporte público “digno e coordinado” en Ortegal
Redacción
Embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Curuxeiras

Fallece un marinero de la firma Gauzón mientras trabajaba en una patrullera de la Guardia Civil
Redacción
Casa consistorial ortigueiresa

Ortigueira cerró 2025 con un periodo medio de pago de 10,08 días
Redacción
Participantes en el estreno del itinerario diseñado por Portal Norte

“Vuelan” las plazas para la nueva ruta guiada por As Ferrerías que impulsa Valdoviño
Redacción