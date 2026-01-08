La Armada reforzará el muelle 4 del Arsenal con una inversión de dos millones de euros

La línea de atraque es una de las más utilizadas por las fragatas con base en Ferrol Daniel Alexandre

Mientras no llega la gran transformación de las instalaciones portuarias de la Armada en el Arsenal y la estación naval de A Graña que está encima de la mesa de la Jefatura de Apoyo Logístico, Intendencia de Ferrol ha iniciado el proceso para la reparación de uno de los muelles más empleados y más deteriorados por el uso, el número 4, el mismo desde el que, mañana sábado, zarpará la fragata “Almirante Juan de Borbón” rumbo al norte de Europa para integrarse en la Agrupación Naval Permanente Nº 1 de la OTAN.

Desde hace un tiempo, la Armada tiene en su poder el diagnóstico de las diferentes dársenas del Arsenal, con las necesidades más urgentes. El impulso económico que está recibiendo el recinto –también A Graña y el resto de las instalaciones militares de la ciudad– desde hace más de un lustro ha propiciado que la maquinaria castrense se haya activado para comenzar a ejecutar los diferentes proyectos. Uno de los más destacados –que ya se completó– afectó al muelle Sur de A Graña y tuvo por objetivo su adecuación para adaptarlo a los estándares de la OTAN. La estación naval, como publicó este periódico el año pasado, es la opción más probable para convertirse en base de las futuras corbetas europeas, cuya orden de ejecución todavía no se ha firmado.

En el caso del muelle 4 del Arsenal, el proyecto lo define como “clave” y señala que las causas de su deterioro no son solo ambientales sino también de carácter operativo: nunca ha dejado de utilizarse y, además, por buques que exceden el diseño “estándar” con el que se concibió en su momento.

Las últimas inspecciones realizadas, en el verano de 2024, permitieron identificar y localizar los daños más importantes. En ese sentido, de las diez pilas que sustentan el muelle, dos –la 3 y al 6– son las que presentaban unos desperfectos más graves, en concreto, los desplazamientos entre sillares y las aberturas de las juntas, principalmente en la primera de ellas, con desalineaciones entre sillares y superestructura que produjeron incluso la rotura de la capa de mortero en la parte frontal.

Llama la atención también el deterioro de las vigas y que el talud de la escollera había perdido su geometría original, incluso con pérdida de material. Además, se detectó la rotura del hormigón en la parte inferior de las vigas, que, por otra parte, está en contacto con las contiguas y en la superficie se observan también aberturas en las juntas del pavimento, apreciables desde la última actuación de urgencia desarrollada en 2024, así como los efectos de la corrosión, en algunos puntos escondidas tras una capa de pintura. De 15 años antes data la anterior intervención que el último estudio define como “poco efectiva”.

Estado deficiente

El informe elaborado por IRP Engineering califica como deficiente el estado de conservación del muelle, precisando que desde el punto de vista de la superestructura se evidencia un “agotamiento significativo de su vida útil”, con corrosión activa en casi todas las armaduras que “compromete” su capacidad estructural y su funcionalidad para hacer frente a las demandas operativas presentes. Esta situación se ve acelerada por las condiciones ambientales, principalmente los efectos de la marea, aunque se trate de un muelle que esté bien abrigado.

Otro de los aspectos en los que el estudio hace especial hincapié es en las barreras de tipo “Yokohama” que se utilizan precisamente para evitar daños en los buques y también en el muelle pero que están provocando desperfectos con el impacto reiterado contra las pilas de la infraestructura. De este modo, además de los trabajos que se vayan a realizar para rehabilitar la dársena, se propone la instalación de unas defensas o bastidores de estructura metálica anclada al relleno de la pila. En concreto, se prevé su colocación en las más deterioradas, es decir, en las dos mencionadas anteriormente –3 y 6– y en la 5 y la 8.

La Armada ha presupuestado los trabajos en 2,3 millones de euros –impuestos incluidos– y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 19 de enero para presentar sus ofertas.

Anteproyecto suspendido

La rehabilitación del muelle es una actuación que, en principio, estaba al margen de las necesidades descritas en el anteproyecto de intervenciones portuarias en el Arsenal y la estación de A Graña que licitó el pasado otoño la Jefatura de Apoyo Logístico. No obstante, sí se mencionaba esta dársena de 150 metros lineales cuya estructura, señala la memoria, colapsó en 2024, instando por lo tanto a “inspeccionar y auscultar” el resto de los muelles para evaluar su estado y la necesidad de actuaciones en ellos.

En cualquier caso, la licitación del anteproyecto se ha suspendido por un problema técnico que tiene que ver con la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos para cada una de ellas y de acompasarlos con los hitos de pago, por lo que deberá publicarse nuevamente.

Cabe recordar que en ese programa la Armada proponía una serie de actuaciones que afectarían a varios muelles del Arsenal –principalmente lo que tiene que ver con la recuperación de la exclusividad del 7 y el 8, compartidos con Navantia–, pero, sobre todo, con una reforma en profundidad en la estación naval de A Graña que incluye la construcción de una nueva línea de atraque. La razón es la necesidad de incrementar la capacidad de ambas instalaciones, pues en los planes de la Armada figura una previsión de 20 buques de gran porte en 2035.