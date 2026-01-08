Fallece un marinero de la firma Gauzón mientras trabajaba en una patrullera de la Guardia Civil
El hombre, vecino de Ferrol de 60 años, sufrió un desvanecimiento y se golpeó en la cabeza
Un marinero ferrolano de la empresa local Gauzón Ibérica falleció el pasado día 6 en la isla de La Gomera, en Canarias, mientras participaba en una maniobra de atraque de la patrullera “Río Tajo” de la Guardia Civil.
Según detalla el diario ABC, que se hizo eco de la noticia, el incidente se registró sobre las 20.30, cuando el profesional supuestamente sufrió un desvanecimiento y se golpeó la cabeza mientras caía al suelo. Tras recibir una asistencia inicial en las instalaciones portuarias de San Sebastián, el hombre fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Guadalupe, donde perdió la vida poco después.
El marino, de 60 años de edad, formaba parte de la fuerza de trabajo de la compañía ferrolana desplazada a la isla en el marco de un contrato de gestión de estas embarcaciones del Instituto Armado.