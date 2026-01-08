Mi cuenta

Obituario

Fallece el actor ferrolano de "La Mesías", Siro Ouro, a los 24 años

Su padre, el también intérprete Daniel Ouro, anunció el trágico suceso en redes sociales

Redacción
08/01/2026 13:56
Siro Ouro en una de las fotografías compartidas por la compañía en la que entró con solo 9 años
Siro Ouro en una de las fotografías compartidas por la compañía en la que entró con solo 9 años
La Tristura
El actor y músico de origen ferrolano Siro Ouro, que trabajaba bajo el nombre artístico de Gold Sirope, falleció el primer día de enero tal y como se podía advertir en el comunicado al respecto que publicó en redes sociales su padre, el también intérprete Daniel Ouro: “Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue 'te quiero'”.

A sus 24 años, el deceso ocurrió después de “años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió”, continúa en la publicación el progenitor.

La pérdida deja un vacío en su círculo más cercano pero también en el panorama de la cultura estatal. Habiéndose iniciado en el sector de la interpretación en la compañía teatral La Tristura, su popularidad se multiplicó al dar el salto al sector audiovisual. 

Además de haber participado en cortometrajes como “Jano” y “Se nos hizo de noche”, también lo hizo en películas en formato largo como “La consagración de la Primavera”.

No obstante, uno de sus trabajos más recientes y reconocidos fue el papel que desempeñó en la serie de Los Javis “La Mesías”, que obtuvo unas espectaculares cifras de visualización en la plataforma Prime Video.

El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, realizó la última visita guiada

La exposición de Segura Torrella se cierra con la presentación de su catálogo este viernes
Redacción
Concello de Cariño

El PSOE lleva al pleno de Cariño una moción por un transporte público “digno e coordinado” en Ortegal
Redacción
Embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Curuxeiras

Fallece un marinero de la firma Gauzón mientras trabajaba en una patrullera de la Guardia Civil
Redacción
Casa consistorial ortigueiresa

Ortigueira cerró 2025 con un periodo medio de pago de 10,08 días
Redacción