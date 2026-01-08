Fallece el actor ferrolano de "La Mesías", Siro Ouro, a los 24 años

Siro Ouro en una de las fotografías compartidas por la compañía en la que entró con solo 9 años La Tristura

El actor y músico de origen ferrolano Siro Ouro, que trabajaba bajo el nombre artístico de Gold Sirope, falleció el primer día de enero tal y como se podía advertir en el comunicado al respecto que publicó en redes sociales su padre, el también intérprete Daniel Ouro: “Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue 'te quiero'”.

A sus 24 años, el deceso ocurrió después de “años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió”, continúa en la publicación el progenitor.

La pérdida deja un vacío en su círculo más cercano pero también en el panorama de la cultura estatal. Habiéndose iniciado en el sector de la interpretación en la compañía teatral La Tristura, su popularidad se multiplicó al dar el salto al sector audiovisual.

Además de haber participado en cortometrajes como “Jano” y “Se nos hizo de noche”, también lo hizo en películas en formato largo como “La consagración de la Primavera”.

No obstante, uno de sus trabajos más recientes y reconocidos fue el papel que desempeñó en la serie de Los Javis “La Mesías”, que obtuvo unas espectaculares cifras de visualización en la plataforma Prime Video.