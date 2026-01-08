El Concello reafirma su apuesta “por el diálogo y el consenso” en el conflicto de los bomberos

Los profesionales anunciaron en diciembre que dejarían de prestar servicios extraordinarios y fuera de horario Juan Rey-Cabarcos

El gobierno local de Ferrol reiteró esta mañana su apuesta “por el diálogo y el consenso de cara a la mejora de los servicios y las prestaciones municipales” en el marco del conflicto laboral con los profesionales del parque de bomberos. Cuestionado por las últimas denuncias del colectivo, que afirmó que durante los festejos navideños no se cumplieron los mínimos de personal establecidos por el propio Consistorio, el Concello aseveró que la seguridad de los vecinos y vecinas “está garantizada en todo momento a través del procedimiento dictaminado por el jefe” de este cuerpo de emergencias.

En este sentido, señala que la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, “aprobada por unanimidad”, es una muestra de ese compromiso, además de insistir en que seguirá “buscando soluciones y vías ante las dudas que puedan surgir por parte de los trabajadores a través de sus representantes”. Asimismo, el ejecutivo local no detalló cuándo se celebrará la reunión solicitada por los profesionales para abordar el conflicto.

De este modo, cabe recordar que, ante esta situación, el colectivo anunció el pasado mes de diciembre que dejaría de prestar servicios extraordinarios y fuera de turno –lo cual, aclaró posteriormente, no significa que no se responderá a las emergencias– como medida de presión para que el gobierno responda a sus reivindicaciones.