Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello reafirma su apuesta “por el diálogo y el consenso” en el conflicto de los bomberos

El gobierno local incidió en que la seguridad de los vecinos está “garantizada en todo momento”

J. Guzmán
J. Guzmán
08/01/2026 16:44
Los profesionales anunciaron en diciembre que dejarían de prestar servicios extraordinarios y fuera de horario
Los profesionales anunciaron en diciembre que dejarían de prestar servicios extraordinarios y fuera de horario
Juan Rey-Cabarcos
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El gobierno local de Ferrol reiteró esta mañana su apuesta “por el diálogo y el consenso de cara a la mejora de los servicios y las prestaciones municipales” en el marco del conflicto laboral con los profesionales del parque de bomberos. Cuestionado por las últimas denuncias del colectivo, que afirmó que durante los festejos navideños no se cumplieron los mínimos de personal establecidos por el propio Consistorio, el Concello aseveró que la seguridad de los vecinos y vecinas “está garantizada en todo momento a través del procedimiento dictaminado por el jefe” de este cuerpo de emergencias.

En este sentido, señala que la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, “aprobada por unanimidad”, es una muestra de ese compromiso, además de insistir en que seguirá “buscando soluciones y vías ante las dudas que puedan surgir por parte de los trabajadores a través de sus representantes”. Asimismo, el ejecutivo local no detalló cuándo se celebrará la reunión solicitada por los profesionales para abordar el conflicto.

De este modo, cabe recordar que, ante esta situación, el colectivo anunció el pasado mes de diciembre que dejaría de prestar servicios extraordinarios y fuera de turno –lo cual, aclaró posteriormente, no significa que no se responderá a las emergencias– como medida de presión para que el gobierno responda a sus reivindicaciones.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, realizó la última visita guiada

La exposición de Segura Torrella se cierra con la presentación de su catálogo este viernes
Redacción
Concello de Cariño

El PSOE lleva al pleno de Cariño una moción por un transporte público “digno e coordinado” en Ortegal
Redacción
Embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Curuxeiras

Fallece un marinero de la firma Gauzón mientras trabajaba en una patrullera de la Guardia Civil
Redacción
Casa consistorial ortigueiresa

Ortigueira cerró 2025 con un periodo medio de pago de 10,08 días
Redacción