El Concello abre la convocatoria para la contratación de un alguacil dentro de la OEP 2022

En la misma convocatoria se incluyen dos vacantes de oficial de Oficios Emilio Cortizas

El área de Recursos Humanos del Concello de Ferrol informó esta mañana, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de la convocatoria para la contratación de un alguacil para las dependencias municipales. El procedimiento, anunciado a comienzos del pasado mes de octubre –cuando se difundieron las bases–, se enmarca en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022.

El documento, de igual modo, también detalla el inicio del proceso de selección de dos oficiales de Oficios, aunque en esta ocasión no se incluyen las bases. En ambos casos, se trata de personal de Administración Especial y subescala de Servicios. Aquellos interesados en optar a alguna de estas vacantes municipales contarán, de esta forma, con un plazo de veinte días hábiles –es decir, hasta el próximo 4 de febrero– para presentar toda la documentación requerida a través del Rexistro electrónico del Concello u otras vías contempladas en el reglamento para procedimientos comunes de Administraciones Públicas.

Los requisitos, el modelo de instancia y las credenciales necesarias pueden consultarse ya en el tablón de anuncios de la web oficial del Concello de Ferrol.