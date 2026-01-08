Mi cuenta

Ferrol

Decepción en el Santo Entierro con el Casino Ferrolano al imponerles un canon de 300 euros en un acto benéfico

El Café Solidario recaudó el pasado 20 de diciembre 2.945 euros

Redacción
08/01/2026 23:03
Cafe solidario santo entierro casino
La celebración del evento fue el 20 de diciembre del Café Solidario
Roberto Marín / Santo Entierro
En la Hermandad del Santo Entierro se sienten “decepcionados y traicionados” por el Casino Ferrolano después de que decidiesen aplicarles un canon de 300 euros por usar sus instalaciones para el Café Solidario del pasado 20 de diciembre, obviando que la excepción consensuada a dichos cobros es, precisamente, los fines sociales. 

“Contábamos con la promesa de dos miembros de la Junta Directiva de que no se cobraría, pues el motivo cumplía todos los requisitos para quedar exentos, pero parece que nuestra causa no es lo suficientemente solidaria para la dirección, que prefiere hacer caja antes que ayudar ante las necesidades de los más vulnerables”, lamentan, ahondando en que llevan siendo los integrantes de la cofradía quienes se encargan de montar, desmontar e incluso servir, pagando, lógicamente, las consumiciones que se producen durante el evento. 

Gracias a los que no “han dado la espalda” a los vulnerables —comerciantes e instituciones— el Santo Entierro recaudó en la cita solidaria 2.945 euros para la Cocina Económica y el Banco de Alimentos, cumpliendo además con el “cariño” anual de 300 euros que dan a las Esclavas y que salen de su propia cuenta, como tendrán que salir los otros 300 que, inexplicablemente, resaltan, les cobra el Casino. 

