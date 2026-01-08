Comienza el primer ciclo de selección de personal de tropa y marinería

Jura de bandera en la Escaño el pasado junio Daniel Alexandre

El Ministerio de Defensa activó este jueves, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado –BOE– de la resolución que lo aprueba, el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de marinería y tropa.

En concreto, en este primer ciclo se convocan un total de 4.527 plazas para los tres ejércitos. El segundo, como es habitual, todavía no concreta las vacantes disponibles, pues, para ello, deberá completarse la primera hornada.

Así, a partir de hoy mismo las personas interesadas podrán solicitar cita previa en la página web del Ministerio de Defensa, en concreto en la sede electrónica central –https://sede.defensa.gob.es/acceda/index–. El plazo se mantendrá abierto hasta el 22 de febrero y, después, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar convocará las pruebas, que se dividen en dos fases. En la primera se realizará un concurso, con la valoración de los méritos generales de la persona aspirante, y la parte de la oposición, con los exámenes de aptitudes. En la segunda se harán pruebas psicológicas, reconocimiento médico y pruebas físicas.

El siguiente hito, según el calendario publicado, es el 4 de mayo, cuando está previsto el ingreso en el centro de formación correspondiente. El 17 de mayo finalizará el periodo de orientación y adaptación y el 10 de julio se procederá a la incorporación oficial a las escalas de tropa y marinería.

Segundo ciclo

Por otra parte, los plazos del segundo ciclo empiezan el 5 de junio para la solicitud de cita previa, que se extenderá hasta el 12 del mes siguiente y el 3 de noviembre para el ingreso en el centro tras superar las pruebas. Entre los requisitos que se piden está la edad –entre 18 y 29 años– y tener la nacionalidad española.

En el caso de la Armada, el número total de plazas que se ofertan es de 693. Teniendo en cuenta todas las especialidades que se imparten, con destino en Ferrol se convocan cerca de 130, según la resolución publicada.