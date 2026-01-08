Buscan a la niña que escribió la carta más especial de la cabalgata de Ferrol: la paje de Baltasar quiere encontrarla

Noemí en plena faena la pasada cabalgata Daniel Alexandre

Noemí Graña lleva varios años teniendo la fortuna de pertenecer al séquito de pajes del rey Baltasar en la cabalgata de Ferrol, pero nunca había sido testigo de un momento tan especial como el que vivió el pasado 5 de enero en la carretera de Castilla.

Explica esta ferrolana, que ejerce de veterinaria etóloga en Lar de Belelle, que una niña se acercó con su madre a dejarle una carta, como tantos otros críos a lo largo del recorrido.

Sin embargo, “al abrirla, me encontré con la mayor pureza porque no pedía para ella”, explica, mostrando que el mensaje era “Reyes Magos, traerle un regalo a mi madre, menos un ratón de juguete o de verdad”.

Al verlo, Noemí quiso localizarlas, pero fue imposible; así que ahora, a través de las redes (en Instagram o en su teléfono 657 820 135), busca ayuda para dar con esa madre y que sepa “el gesto tan increíble que tuvo su hija”, traslada.