BNG y Ferrol en Común demandan el archivo de la causa contra el activista Bruno Lopes

Lopes en una protesta en apoyo al pueblo palestino el pasado 2025 Daniel Alexandre

Los grupos municipales del BNG y Ferrol en Común mostraron esta tarde su apoyo al activista ferrolano Bruno Lopes, acusado de un presunto delito de odio en las redes sociales, reclamando que se archive la causa. Por medio de sendos comunicados, las formaciones lamentaron que se confunda “deliveradamente” el anti-sionismo con el anti-semitismo, afirmando que “representa máis unha tentativa de cortar a liberdade de expresión de activistas e militantes sociais”.

En este sentido, desde FeC se señaló que muchas personas que están expresando su repulsa contra el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino están siendo “estigmatizadas nas redes pola ultradereita máis recalcitrante”, mientras que los nacionalistas señalan que denunciar esta situación “non é un delito, é un mínimo democrático”.

Por otra parte, la AVV y la SRD de Canido, junto con la asociación Muíño do Vento, también han querido expresar, a través de un comunicado conjunto, su solidaridad con Lopes, vecino del barrio. Las tres entidades, de este modo, afirman que el objetivo de esta acusación, “construída de oficio pola Brigada de Información da Garda Civil”, no es otro que “impoñer o medo e silenciar as voces críticas” con el Estado de Israel.