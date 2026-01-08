Mi cuenta

Diario de Ferrol

Balance positivo aunque desigual entre los placeros de Ferrol tras las ventas navideñas

La cruz se la ha llevado este año las profesionales de la pescadería

Marta Corral
Marta Corral
08/01/2026 22:40
mercado plaza ferrol magdalena fruteria tere_16450774.jpg
Enero, el mes de los propósitos, ayuda a los placeros tras las fiestas
F. C.
En plena resaca de las fiestas navideñas, el colectivo de placeros y placeras del mercado de A Magdalena de Ferrol hace un balance desigual aunque, en términos generales, muestran su satisfacción por mantenerse o incrementarse sus ventas. 

En A Estiba da Vella, Isabel Lama sonreía este jueves satisfecha, confirmando que, “como siempre, vendí más de lo normal”, triunfando en su caso las uvas y las cerezas, además de repollo, grelos y, sobre todo, coliflor. 

Muy cerca de ella, María Teresa López, de Frutas y Verduras Tere, explica que “los vendedores nunca estamos contentos, pero no podemos quejarnos”, admitía finalmente, enumerando las piñas “de avión” como las más demandadas junto a los champiñones y las granadas. 

La clientela ha respondido muy bien a esta primera iniciativa

Últimos tres días para hacerse con uno de los vales para gastar en el Mercado Central de Ferrol

Más información

“Para mí fueron unas Navidades buenísimas”, confesaba Loli Neira, de Mercabacalao: “Me superé, como todos los años, cada vez vamos un poco más allá”. En su caso, además del bacalao, tuvieron muy buena salida sus salpicones y aperitivos. 

Enfrente, José Ramón Pena, de la carnicería de Elia y Eladio —que estos días está de vacaciones—, también traslada que está “muy contento” con la campaña, en la que vendió muchísimos pollos rellenos y rollos de ternera. 

La cruz

Por el contrario, Rocío Soto, de Peixes Niki, no oculta su decepción porque, lamenta, “no hubo marisco decente y bien de precio, así que nosotros tampoco nos atrevimos a traer mucho más allá del que teníamos encargado”. Además, incide en que cada vez es más la clientela que compra semanas antes para congelar y eso se nota. 

Propósitos

Con todo, en relación a este mes, coinciden en que no es tan malo porque, gracias a que comer sano es uno de los propósitos habituales de comienzo de año, las ventas no suelen decaer. 

“La cuesta de enero es el febrero para nosotros”, constatan, apreciando que será cuando el banco pase los cargos de las tarjetas y “la gente se tenga que apretar más el cinturón”, concluyen. 

