Arranca el plazo de exposición pública de la reurbanización del cuartel Sánchez Aguilera

Los interesados podrán consultar el documento durante un mes Daniel Alexandre

Los vecinos de Ferrol pueden consultar ya la redacción provisional del proyecto de reurbanización del acuartelamiento Sánchez Aguilera.

Según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en su edición del pasado miércoles, tras su aprobación inicial en Xunta de Goberno Local el 23 de diciembre, el documento permanecerá en exposición pública durante un mes, de modo que los interesados que quieran examinar esta propuesta inicial podrán hacerlo en el negociado de Urbanismo –de lunes a viernes entre las 09.00 y las 14.00 horas– o en el tablón de anuncios de la web municipal. No obstante, tal y como detalla el BOP, el acuerdo de la XGL tiene carácter jurídico de acto administrativo, por lo que no es susceptible de ser recurrido.

Un dato curioso que recoge la publicación es que el proyecto, redactado por la firma Monteoliva Arquitectura, deberá corregir una conexión hidráulica en Doutor Fleming, dado que en la propuesta consta como que es una cañería de 400 milímetros cuando debería ser de 500.

Como se señaló, la propuesta fue presentada por el alcalde, José Manuel Rey, en un encuentro con los medios a finales de diciembre, detallando algunas de las características del nuevo espacio, cuyas obras comenzarán, de no haber imprevistos, a lo largo del presente 2026. La configuración del espacio planteada por Monteoliva mantiene prácticamente intacta la presentada en mayo de 2024, con dos viales dividiendo el futuro barrio de norte a sur –uno central y otro conectando Doutor Fleming y la calle Cardosas– y un tercero longitudinal que unirá la avenida de Compostela con la carretera de Catabois. El acuartelamiento, de este modo, contará con dos espacios verdes –uno central como plaza de eventos– y se reconfigurará el párking.