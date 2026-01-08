“Apadrina un tubo” pretende involucrar a la ciudadanía en la compra de un nuevo órgano para San Julián

El nuevo órgano se instalará en una nueva ubicación Daniel Alexandre

La Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol continúa adelante con su campaña “Apadrina un tubo”, una original iniciativa con la que pretenden sufragar gran parte de los 250.000 euros que cuesta el nuevo instrumento de 1873 que vendría a sustituir al actual para que la concatedral cuente al fin con uno “digno”, explican.

La entidad colabora estrechamente con la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y se ha constituido formalmente ante notario antes de poner en marcha el “crowdfunding” que distingue entre varias categorías. En primer lugar, si las donaciones van entre los 250 y los 500 euros se clasifican en Bronce, las de 501 a 1.000 en Plata, de 1.001 a 5.000 en Oro y quien aporte más de esa cantidad, será Platino.

Las personas que participen en el apadrinamiento se llevarán un diploma acreditativo y serán inscritos en el Libro del Órgano, “que se abrirá para la ocasión y que identificará para el futuro a todos los donantes”, explican desde el Obispado, trasladando además que quien “no pueda alcanzar estas cantidades, también está abierta la posibilidad de colaborar con una donación única o una suscripción anual”.

Desgravación fiscal

Para ello, ofrecen el número de cuenta ES58 2080 0200 4630 4017 2122, que está a nombre de la parroquia y la asociación. Asimismo, recalcan que “como es normativo, todos los donativos tienen acceso a desgravaciones fiscales en el IRPF o el Impuesto de Sociedades en el caso de empresas”, lo que hace que, por ejemplo, de los primeros 250 euros donados se desgrave el 80%.

Para apadrinar un tubo o recibir más información, deben dirigirse a la concatedral o escribir a a.amigosorganosanjulian@gmail.com.