Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Aneiros supervisa el final de las obras de eficiencia energética en la sede de la AVV de Mandiá

La entidad se benefició de una ayuda de 12.000 euros para la sustitución de carpinterías

Redacción
08/01/2026 16:47
La delegada territorial, Martina Aneiros, con la directiva de la asociación
La delegada territorial, Martina Aneiros, con la directiva de la asociación
Daniel Alexandre
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, realizó hoy jueves una visita a las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Mandiá para conocer el resultado de las obras de mejora de la eficiencia energética acometidas en la sede de la entidad en el marco del Plan específico de acción comunitaria del gobierno autonómico.

Tal y como recordó la representante, la AVV se benefició el pasado 2025 una subvención autonómica de la 12.000 euros a través de la mencionada iniciativa impulsada por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Gracias a esta cuantía, se sustituyeron parte de las carpinterías exteriores metálicas del inmueble –cuatro puertas y una ventana– por otras de policloruro de vinilo (PvC) con rotura de puente térmico. Esta actuación, recordó Aneiros, permitirá no solo mejorar el confort de las instalaciones a nivel acústico y de temperatura, sino que también supondrá un ahorro en sus gastos energéticos.

A este respecto, la delegada señaló que la de Mandiá fue una de las 16 entidades vecinales de la comarca que el pasado ejercicio se beneficiaron de esta línea de ayudas –sumando una inversión total de 146.456 euros en Ferrolterra–. Asimismo, la representante incidió en que este Plan específico, creado en el año 2016, incrementó su dotación económica en 2025 un 33% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los cuatro millones de euros.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, realizó la última visita guiada

La exposición de Segura Torrella se cierra con la presentación de su catálogo este viernes
Redacción
Concello de Cariño

El PSOE lleva al pleno de Cariño una moción por un transporte público “digno e coordinado” en Ortegal
Redacción
Embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Curuxeiras

Fallece un marinero de la firma Gauzón mientras trabajaba en una patrullera de la Guardia Civil
Redacción
Casa consistorial ortigueiresa

Ortigueira cerró 2025 con un periodo medio de pago de 10,08 días
Redacción