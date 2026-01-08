Aneiros supervisa el final de las obras de eficiencia energética en la sede de la AVV de Mandiá

La delegada territorial, Martina Aneiros, con la directiva de la asociación Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, realizó hoy jueves una visita a las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Mandiá para conocer el resultado de las obras de mejora de la eficiencia energética acometidas en la sede de la entidad en el marco del Plan específico de acción comunitaria del gobierno autonómico.

Tal y como recordó la representante, la AVV se benefició el pasado 2025 una subvención autonómica de la 12.000 euros a través de la mencionada iniciativa impulsada por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Gracias a esta cuantía, se sustituyeron parte de las carpinterías exteriores metálicas del inmueble –cuatro puertas y una ventana– por otras de policloruro de vinilo (PvC) con rotura de puente térmico. Esta actuación, recordó Aneiros, permitirá no solo mejorar el confort de las instalaciones a nivel acústico y de temperatura, sino que también supondrá un ahorro en sus gastos energéticos.

A este respecto, la delegada señaló que la de Mandiá fue una de las 16 entidades vecinales de la comarca que el pasado ejercicio se beneficiaron de esta línea de ayudas –sumando una inversión total de 146.456 euros en Ferrolterra–. Asimismo, la representante incidió en que este Plan específico, creado en el año 2016, incrementó su dotación económica en 2025 un 33% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los cuatro millones de euros.