Últimos días para visitar la muestra por el 150 aniversario del pintor ferrolano Sotomayor

Uno de los cuadros más icónicos de Fernando Álvarez de Sotomayor Cedida

Hasta este domingo 11 se exponen alrededor de 75 obras en la sede de la Fundación Barrié, en A Coruña, del pintor ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor. Comisariada por el jefe de la colección pictórica del siglo XIX del Museo del Prado, Javier Barón, la propuesta realiza un recorrido cronológico para conocer las distintas etapas artísticas por las que pasó el autor.

Las piezas que se abrieron al público, con entrada gratuita, en el pasado mes de octubre, proceden de diferentes instituciones y colecciones privadas de España, Chile, Italia y Francia. Así, desde la Fundación Barrié conmemoran el 150 aniversario de Sotomayor, nacido en la ciudad naval el 25 de septiembre de 1875.

El visitante se acercará, en primer lugar, a la etapa del pintor más diversa temáticamente, para continuar después con los cuadros que realizó en Chile, a partir de 1908. Posteriormente se puede apreciar la dominación de los temas de costumbres y del retrato elegante, que evolucionan en la década de 1930.

Por otro lado, en esta propuesta (visitable de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas), también se trata la dimensión pública del artista, vinculada a experiencias como su magisterio en la Escuela de Arte chilena o la dirección del Museo del Prado.