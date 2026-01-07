Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pintura

Últimos días para visitar la muestra por el 150 aniversario del pintor ferrolano Sotomayor

La selección de alrededor de 75 obras, recopiladas entre varios países, se expone en la Fundación Barrié de A Coruña

Redacción
07/01/2026 21:25
Uno de los cuadros más icónicos de Fernando Álvarez de Sotomayor
Uno de los cuadros más icónicos de Fernando Álvarez de Sotomayor
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Hasta este domingo 11 se exponen alrededor de 75 obras en la sede de la Fundación Barrié, en A Coruña, del pintor ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor. Comisariada por el jefe de la colección pictórica del siglo XIX del Museo del Prado, Javier Barón, la propuesta realiza un recorrido cronológico para conocer las distintas etapas artísticas por las que pasó el autor.

Las piezas que se abrieron al público, con entrada gratuita, en el pasado mes de octubre, proceden de diferentes instituciones y colecciones privadas de España, Chile, Italia y Francia. Así, desde la Fundación Barrié conmemoran el 150 aniversario de Sotomayor, nacido en la ciudad naval el 25 de septiembre de 1875.

El visitante se acercará, en primer lugar, a la etapa del pintor más diversa temáticamente, para continuar después con los cuadros que realizó en Chile, a partir de 1908. Posteriormente se puede apreciar la dominación de los temas de costumbres y del retrato elegante, que evolucionan en la década de 1930.

Por otro lado, en esta propuesta (visitable de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas), también se trata la dimensión pública del artista, vinculada a experiencias como su magisterio en la Escuela de Arte chilena o la dirección del Museo del Prado.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Lino López diseña una jugada durante el partido

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Me da pena por las jugadoras y por el club no lograr la clasificación para la Copa”
Iago Couce
Pablo López antes de empezar el derbi

Pablo López deja su puesto al frente del Racing de Ferrol
Juan Quijano
El encuentro estuvo marcado por la igualdad

Al Baxi Ferrol se le escapa la Copa de las manos
Iago Couce
“Memorias dun neno labrego” cumpre 65 anos este mesmo mes

Este sábado para o bus do teatro do Centro Dramático Galego nos concellos de Neda e As Somozas
Redacción