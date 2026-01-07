San Xiao exalta el talento de Ferrol como el gran patrimonio de la ciudad

Las corporaciones de Ferrol y Lugo arroparon a las personas homenajeadas al finalizar la gala del Jofre Daniel Alexandre

Que los dos patrones de Ferrol se celebren en sendos días de “resaca” —la navideña y la de Semana Santa—, no ha facilitado que la ciudadanía los asuma como festivos, destinándolos más a descansar que a cumplir tradiciones aunque no haya Lunes de Pascua sin romería de Chamorro.

Por suerte, parece que San Xiao empieza a encontrar su sitio y no solamente por la exitosa degustación de arroz con leche que se repite año tras año, sino porque se está asentando como una jornada de amor propio. De mirarse un poco el ombligo y seguir cultivando el orgullo ferrolano. De valorarse, al fin y al cabo.

Que más allá de su historia, el enclave natural en el que se levantó, y la escuadra y el cartabón ilustrados que lo dibujaron, el mayor patrimonio que tiene la ciudad naval son sus gentes fue algo que se repitió este miércoles desde el atril del teatro Jofre en muchas ocasiones.

Galería Las imágenes de San Xiao 2026: Ferrol rinde homenaje a su historia Ver más imágenes

Lo dijo la Ferrolá do Ano, Esperanza Piñeiro de San Miguel, que abrió el turno de palabra, y lo reiteró el regidor, José Manuel Rey Varela, que se encargó de cerrarlo. Entremedias, transcurrió una gala ágil, dinámica, emotiva y humana, casi familiar, muy alejada de aquellas dilatadas sesiones protocolarias que se aproximaban a las tres horas.

Quizás, el Ferrol de entonces tampoco es el Ferrol de ahora y eso también se nota, afortunadamente, en que la cita haya durado poco más de 60 minutos que pasaron volando.

Primero, la firma

Pero antes de levantarse el telón, el día de San Xiao comenzó a las 10.00 horas en el Salón de Recepciones del Palacio Municipal, que abrió sus puertas para albergar la firma en el Libro de Oro del Concello, donde rubricaron todas las personas homenajeadas, pasando así a la posteridad también gracias al documento escrito de su puño y letra.

Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano, escribiendo en el Libro de Oro del Concello en el Salón de Recepciones Daniel Alexandre

Además de la mencionada catedrática e investigadora, recibieron insignias doradas el pintor Andrés Gabarres; Celestina y José Martínez, fundadores del restaurante O Parrulo; Anabel Bello Platas, doctora en Historia; la ferrolana afincada en Estados Unidos, Teresa Valcarce, y Manuel Luaces, uno de los grandes impulsores del Campus, a título póstumo.

El obispo Cadiñanos oficiando la misa de patrón en San Julián Daniel Alexandre

El obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, presidió más tarde la celebración de la misa de patrón en San Julián como prolegómeno a la alfombra roja del Jofre que, finalmente, comenzó con un cuarto de hora de demora, a las doce en punto.

El actor ferrolano Fran Nogueira se ocupó de la presentación Daniel Alexandre

Fue el actor ferrolano Fran Nogueira el encargado de presentar la cita con maestría, mientras ocupaban sus localidades autoridades civiles y militares, además de familiares y amistades de los galardonados y representantes del tejido empresarial, cultural y asociativo de la ciudad.

Emoción en el atril

En un lateral del escenario estuvieron ubicados el alcalde ferrolano y su homólogo lucense, Miguel Fernández Méndez, cumpliendo un año más —y van 26— con la obligada visita de la corporación de la ciudad hermana de Lugo por San Xiao, devolviéndoles después la cortesía los ferrolanos en el San Froilán.

Sabela Ramil y Fernando Fraga durante su actuación Daniel Alexandre

En esta ocasión fue la cantante pontesa Sabela Ramil, con Fernando Fraga acompañándola a la guitarra, la encargada de poner música al acto hasta en tres ocasiones, despidiéndose con un “Quen pudiera namorala” que acabó cantando todo el teatro.

Esperanza Piñeiro, protagonista del día, empezó su intervención desempolvando unos viejos documentos que, por ejemplo, le permitieron constatar hoy, más de un siglo después, que 1.100 ferrolanos fueron en un tren de 24 vagones a Lugo en 1916.

Piñeiro recibiendo la distinción como Ferrolá do Ano Daniel Alexandre

Recordando a su marido, con el que tantos libros y artículos firmó, Andrés Gómez, discurrieron sus palabras agradecidas entre loas a las fuentes orales —a las “xentes sen voz na historia” que, en realidad, son “tesouros humanos vivos” y el “alma” de la urbe—, y a la pluralidad de una ciudad trabajadora y rebelde ante las injusticias, con “olor a salitre e a soños”: “Como non vou estar encantada de vivir aquí?”, reflexionó.

La segunda en recoger la distinción fue María Luaces y lo hizo en nombre de su padre, Manuel, fallecido hace casi un año, pero vivo para siempre “en cada aula iluminada, en cada promoción...”.

La foto de Manuel Luaces proyectada durante el discurso de su hija Daniel Alexandre

En una intervención con la emoción contenida, su hija no solo quiso recordarlo como parte fundamental del asentamiento y crecimiento de lo que hoy conocemos como Campus Industrial —al crear en 1991 una fundación sembrada en la antigua Politécnica de Serantes—, sino también hacer extensivo el homenaje al equipo que peleó junto a él por esa meta común que fructificó en un gran “regalo para Ferrol”.

Fue el pintor Andrés Gabarres el tercero en aferrarse al atril después de recibir la insignia de Oro, y sus palabras sonaron poéticas y honestas, humildes, orgullosas. Agradecido porque siente que “el lugar que me vio crecer me devuelve la mirada y me dice que importo”, subió al escenario al chaval que se enfrentó a los comienzos difíciles pintando en los bares de O Inferniño o vendiendo como podía sus obras para comprarse un coche.

Gabarres subió al escenario al chaval que fue en Ferrol, cuando trabajó duro para poder irse a formar a Madrid Daniel Alexandre

Abriéndose camino como pudo, trabajando muy duro, hasta llegar a un Madrid que le ha dado una formación que le está permitiendo vivir de su arte y mirar a la cara a los grandes artistas contemporáneos sin dejar, eso sí, de recordar su patria chica, que debe seguir siendo “pensada, pintada y cuidada”.

Otra mirada que quedará para el recuerdo fue la que Celestina Martínez le dedicó a su nieta Malena cuando la acompañó a recibir su galardón. El orgullo de una abuela que supo sembrar el oficio se le desparramaba por los ojos.

La mirada en el escenario del Jofre entre Celestina y Malena, de O Parrulo, abuela y nieta Daniel Alexandre

La joven, tercera generación al frente de O Parrulo, disculpaba a la rodilla de su abuelo, de 97 años, por no dejarle subir a hablar en público. Lo hizo ella, de forma impecable, por los dos, que montaron una pequeña tienda de Ultramarinos en 1958 y construyeron, “con mucho esfuerzo y trabajo”, un restaurante que es, en sí mismo, orgullo de toda una ciudad.

Anabel Bello, con dedicatoria especial a Viladóniga-Vilasanche y unas cariñosas palabras con las que quiso vincularse a todas las personas con las que compartió homenaje, aprovechó para reconocer a sus padres, que les dieron a ella y a sus hermanas “todo o necesario” para ser independientes, abogando por una empresa común que encomendó a la sociedad ferrolana: “Manter e transmitir a memoria dos nosos antergos”.

Anabel Bello recibiendo la insignia de manos del alcalde ferrolano Daniel Alexandre

Precisamente, esta máxima es la que aplica, asimismo, Teresa Valcarce Graciani que, sin ocultar una emoción desbordante que trasladó en un primer suspiro, rememoró unas palabras de desánimo que no quiso tomarse en serio y, gracias a ello, este miércoles en el Jofre se habló de Bernardo de Gálvez, un español que jugó un papel fundamental en la independencia de Estados Unidos, país donde la ferrolana reside desde 1999.

Teresa Valcarce sobre el escenario del Jofre Daniel Alexandre

“Saco a los personajes históricos de las bibliotecas, los rescato del olvido y los hago ‘influencers’”, resumió su labor con entusiasmo, mencionando que sus padres, Ferrol y sus hijos han sido la inspiración para “enfrentarme al engranaje político del país más poderoso del mundo” y lograr que se hiciese memoria.

Rey Varela y Fernández Méndez intercambiando los regalos de renovación de los lazos de hermanamiento entre Ferrol y Lugo Daniel Alexandre

Finalmente, los regidores se encargaron de cerrar la gala con sus discursos y el intercambio de regalos —en esta ocasión fueron libros, uno de la muralla lucense y otro del Arsenal—, trazando esos retos comunes para coger las riendas de la dinamización de la Galicia del norte, empezaron por la reivindicación del tren, pero también de un crecimiento sostenible, la recuperación de los centros históricos, la atracción del tejido empresarial y la calidad de vida de la ciudadanía.

Con un arroz con leche, como manda la tradición, se puso el broche de oro a la gala antes de que premiados y corporaciones compartiesen mesa en una comida institucional Daniel Alexandre

Así, pasada la una de la tarde, público y autoridades recibieron en el primer piso del teatro una primera degustación de arroz con leche a la que sigue la popular, desde las 17.30, en la plaza de la Constitución.