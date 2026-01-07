Regalos de Reyes, roscón con premio y la vista puesta en el comienzo de las rebajas de enero en Ferrol

Gascón, en carretera de Castilla, volvió a ser uno de los establecimientos con más clientela Daniel Alexandre

Si el lunes fue día de colas –últimos regalos y compras, décimos de lotería y encargos de dulces–, en la mañana de este martes, día de Reyes, las largas filas se concentraban en un único tipo de establecimiento, las confiterías y panaderías que elaboran roscones y que tenían ya enormes listas de comandas para que quienes quisiesen pudiesen celebrar la festividad con su tradicional desayuno, a base de chocolate y roscón, mayoritariamente.

Ferrol celebra su patrón, San Xiao, añadiendo un día más de fiestas navideñas Más información

Desde muy temprano, desde Gascón a La Hogaza de Oro o París, todos los despachos centraron sus ventas de la mañana en los tradicionales dulces reales, o no tan tradicionales, ya que los rellenos cada vez tienen más seguidores, desde la nata o crema a los más actuales de Nutella, pistacho o Kinder.

Este año, además de disfrutar del dulce sabor de esta rosca típica y sus frutas escarchadas, y de la tradición de ver si eres premiado con el rey o debes pagarlo, al tocarte la haba en el interior del bollo, algunos roscones traían también un galardón en metálico, como los de Confitería París, que decidió premiar a su clientela con un total de 100 euros repartidos en sus creaciones.

Roscones en París Daniel Alexandre

La fría jornada que se vivió este 6 de enero pudo paliarse, además, para los más madrugadores, con un pedacito de roscón, ya que desde la confitería Gascón de la carretera de Castilla se obsequió a los primeros clientes con este postre para hacer más llevadera la espera con las bajas temperaturas de primera hora, un regalo imprevisto para los que más temprano llegaron a recoger sus encargos.

La espera se hizo un poco más dulce gracias a Rosina Cedida

Pero donde más se vivió este martes la jornada de Reyes fue en familia y, sobre todo, en aquellos hogares en los que la infancia es la protagonista. Desenvolver paquetes se asocia al día de Reyes, aunque no se limita solo a los niños y niñas, sino que a todos gusta obsequiar y recibir regalos, ya sean de mayor o menor valor.

Mamen y Baloo abriendo sus regalos Cedida

Así, a pesar de que las gélidas temperaturas (8-9 grados) no animaron a la salida de las casas ni a estrenar patinetes, bicicletas o carritos de muñecas, que suelen ser los regalos que más se ven, los paseos de tarde llevaron a las familias a disfrutar de los últimos días de fiestas navideñas y del encendido de los alumbrados o, en la ciudad naval, a aprovechar la pista de hielo.

Leire y Mara parece que han sido muy buenas Cedida

Compras

Tras la jornada de Reyes, Ferrol todavía vive este miércoles un último día de fiestas con su patrón, San Xiao, por lo que las vacaciones escolares se prolongan una jornada y también se aprovecha especialmente este 7 de enero para cambiar aquellos regalos que no han acertado con tallas o gustos, especialmente ropa y calzado, y para estrenar la apertura de las rebajas en grandes superficies y en el comercio local.

Adrián, además de una bicicleta, tuvo otros regalos muy especiales Cedida

Las firmas y las cadenas textiles dieron el pistoletazo de salida de sus descuentos en el formato online y trasladan ahora esas oportunidades a las tiendas físicas. También en los establecimientos del centro se podían ver ya desde el martes los anuncios de rebajas en todas las tiendas, con cartelería que irá cambiando a medida que avancen los días de descuentos y estos se hagan en un mayor porcentaje, antes de que concluya la campaña de invierno y comiencen a anunciarse ya las primeras prendas de la estación primaveral.

Como cada año, se recomienda a los compradores que se fijen en qué compran y qué descuento se aplica y, sobre todo, deben recordar que aunque las tiendas pueden imponer condiciones especiales de pago o reembolsos en su política comercial, tendrán que informarlo de forma expresa y clara al público. Conservar el tícket es fundamental.

El comercio local ya avisaba en los escaparates de que empezaban este miércoles las rebajas Daniel Alexandre

Además, este año, coincidiendo con el primer día de rebajas, las centrales CIG y CCOO convocan una jornada de huelga en la provincia con el objetivo de presionar para que se priorice un “marco galego” frente a la intención de la patronal ARTE de negociar un convenio de ámbito estatal. Una problemática que afectaría a unas 2.500 personas de unas 40 empresas coruñesas.