Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los Bomberos de Ferrol afrontan un incendio y la evacuación de un edificio con escasos efectivos

Fue necesario recurrir con urgencia al apoyo del servicio del Speis de Narón aunque finalmente no tuvieron que activarse

Redacción
07/01/2026 01:16
Bomberos en camino al incendio
Efectivos del parque de A Gándara desplazándose este martes a Pardo Baixo
AEIG
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Después del incendio y la evacuación que se produjo en la calle Pardo Baixo este martes, una intervención que concluyó sin daños personales, los Bomberos de Ferrol denunciaron públicamente la “pobreza de medios” en esta actuación.

Indicaron que en una situación como esta, el protocolo de salida indica que se requeriría un equipo de respuesta rápida y suficiente, pero debido a la falta de personal solo había tres efectivos disponibles para acudir al incendio. 

El colectivo critica que, tras resolverse las alegaciones, apenas han mejorado las baremaciones

Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol se plantan ante la nueva RPT

Más información

Como consecuencia, para poder realizar las tareas de rescate y extinción con seguridad, fue necesario recurrir con urgencia al apoyo del servicio del Speis de Narón, “o que demostra o colapso do noso servizo e a necesidade de depender de recurso externos para atender as nosas propias emerxencias vitais”, explican. 

Profesionales ferrolanos tras una concentración celebrada el pasado julio

La parte social acusa al Concello de mentir y restar importancia al conflicto con el cuerpo de bomberos

Más información

Responsabilizan, “se se tivese producido unha traxedia”, a las “mesas daqueles dirixentes que se negaron a dotar ao servizo dos medios humanos mínimos esixibles por lei e por sentido común”. 

Los profesionales afirman que no se pueden cumplir los servicios mínimos

Los bomberos ferrolanos advierten del “colapso” de este servicio municipal

Más información

Los bomberos han tomado la decisión de no realizar horas extraordinarias en protesta por la insuficiente dotación de personal, lo que mengua su capacidad de acción. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Roscón de Reyes

Regalos de Reyes, roscón con premio y la vista puesta en el comienzo de las rebajas de enero en Ferrol
Redacción
A obra está protagonizada por catro compañeiros de piso, un deles sempre ausente

O Balcón Teatro revisita o ‘true crime’ na súa estrea debut: “Cinzas ás cinzas”
Rita Tojeiro Ces
El ideal gallego

Ferrol celebra su patrón, San Xiao, añadiendo un día más de fiestas navideñas
Redacción
As Pontes premio lotería de El Niño

La Bombonería de As Pontes vende por tercera vez un Primero en El Niño
Marta Corral