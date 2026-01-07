Los Bomberos de Ferrol afrontan un incendio y la evacuación de un edificio con escasos efectivos
Fue necesario recurrir con urgencia al apoyo del servicio del Speis de Narón aunque finalmente no tuvieron que activarse
Después del incendio y la evacuación que se produjo en la calle Pardo Baixo este martes, una intervención que concluyó sin daños personales, los Bomberos de Ferrol denunciaron públicamente la “pobreza de medios” en esta actuación.
Indicaron que en una situación como esta, el protocolo de salida indica que se requeriría un equipo de respuesta rápida y suficiente, pero debido a la falta de personal solo había tres efectivos disponibles para acudir al incendio.
Como consecuencia, para poder realizar las tareas de rescate y extinción con seguridad, fue necesario recurrir con urgencia al apoyo del servicio del Speis de Narón, “o que demostra o colapso do noso servizo e a necesidade de depender de recurso externos para atender as nosas propias emerxencias vitais”, explican.
Responsabilizan, “se se tivese producido unha traxedia”, a las “mesas daqueles dirixentes que se negaron a dotar ao servizo dos medios humanos mínimos esixibles por lei e por sentido común”.
Los bomberos han tomado la decisión de no realizar horas extraordinarias en protesta por la insuficiente dotación de personal, lo que mengua su capacidad de acción.