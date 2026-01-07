La nueva imagen corporativa de O Talentiño incluye la marca de su ciudad natal, Ferrol

Lucía Pérez, la cantante cofundadora del certamen, el año pasado en el Jofre Jorge Meis

El certamen de jóvenes talentos artísticos O Talentiño empieza el nuevo año, en el que celebrará su cuarta edición con una nueva gala final en el teatro Jofre, renovando su imagen corporativa. En esta nueva identidad que salió a la luz el día de Reyes se realiza un guiño a la ciudad que lo vio nacer, Ferrol, además de incorporarse un eslogan representativo.

“O certame onde nace o talento” es el mensaje que incluye el nuevo logotipo, con el que se trata de reforzar la filosofía del concurso y el objetivo por el que se lleva a cabo desde su primera convocatoria.

La nota musical que ya identificaba el certamen anteriormente se mantiene como elemento protagonista, ya que es un símbolo de la expresión artística en sí misma.

A este distintivo se le añaden ahora unas ondas dispuestas en forma de pentagrama, que además de volver a poner el foco en la dimensión musical tienen la finalidad de representar la ría de Ferrol, como ciudad en la que nace y continúa creciendo O Talentiño.

Además, coronando el resto de elementos se sitúa un conjunto de estrellas, que funcionan como un símbolo del talento, de los sueños y, particularmente, de los jóvenes participantes, los “talentiños” que dan sentido al concurso.

Con esta determinación de empezar el 2026 bajo una nueva imagen, O Talentiño no solo evoluciona visualmente sino que también reafirma su compromiso como plataforma de promoción y de confianza, para continuar fomentando así el nacimiento de oportunidades artísticas en el futuro.