La Guardia Civil llama a declarar a un vecino de Ferrol por tuits “antisionistas”
Mar de Lumes anuncia una campaña de apoyo a Bruno Lopes
La asociación Mar de Lumes hizo pública ayer su solidaridad con el activista ferrolano Bruno Lopes, que, según explica la entidad, ha recibido una citación judicial por un presunto delito de odio en las redes sociales a raíz de la publicación de ocho tuits. La organización apunta que se trata de una “acusación construída de oficio pola Brigada de Información da Garda Civil que deliberadamente confunde o antisionismo –término empleado por el denunciado en su mensajes– co antisemitismo e trata de restrinxir a liberdade de expresión e de estender o medo”.
El Comité Galego de Solidariedade Internacionalista apunta en su comunicado que Lopes forma parte de un colectivo de “millares de persoas que reiteradamente nos mobilizamos na Galiza en apoio ao pobo palestino” y subraya que “somos antisionistas declarados, repudiando a existencia mesma do Estado sionista de Israel artificialmente implementado sobre a terra e o pobo palestino e cuxa existencia se basea nun réxime de ocupación e discriminación racial e relixiosa”. Con todo, Mar de Lumes advierte de que “nin así nos van calar porque denunciar os culpábeis e os cómplices do xenocidio e ocupación constitúe un mínimo democrático”.
La asociación ofrecerá la próxima semana una rueda de prensa para denunciar una situación que define como “unha montaxe policial” y una “persecución política y recuerda que “defender a Palestina non é un delito”. Además, Mar de Lumes añade que las redes sociales están “inzada de contas a defender abertamente un xenocidio” y que, sin embargo, “son persoas solidarias como Bruno quen son criminalizadas no Estado español”.