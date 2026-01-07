Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Estudiantes de ESO y FP podrán conocer mejor el comercio local

La campaña "Localízate! no teu comercio local" llegará a más de 2.200 alumnos y alumnas

Redacción
07/01/2026 20:30
Una de las iniciativas del comercio local, el pasado mes de octubre
Una de las iniciativas del comercio local, el pasado mes de octubre
Emilio Cortizas
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Ferrol y las otras seis ciudades gallegas podrán mostrar a más de 2.200 alumnos y alumnas de Secundaria y Formación Profesional de grado básico las iniciativas que impulsan en el comercio de proximidad.

La Consellería de Emprego es la que articula esta actividad que forma parte del programa “Localízate! no teu comercio local” y que llega a medio centenar de centros educativos de toda la Comunidad.

La iniciativa tiene varias fases. En la primera habrá una formación telemática tras la cual el alumnado participante deberá trabajar en equipos siguiendo las directrices de una guía didáctica para seleccionar un establecimiento comercial de su entorno más cercano para diseñar propuestas que le permitan atraer y conectar con la población más joven.

Finalizado el trabajo en el aula, llegará la segunda fase en la que un jurado se encargará de evaluar los diferentes proyectos presentados y elegir los más destacados. Los grupos escogidos participarán directamente sobre el terreno de las zonas comerciales entre abril y mayo, realizando yincanas a pie por los establecimientos participantes, interactuando con ellos y resolviendo pruebas para conocer a fondo el sector, explica la Consellería de Emprego. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La reunión se celebró ayer en Santiago

La Xunta insiste en flexibilizar la formación para el empleo con la entidad Seara de As Pontes
Redacción
El cuadro verde ya ganó en el feudo del Real Madrid Castilla

A Malata espera a su primer filial del campeonato
Juan Quijano
Lopes, con el palestino Fayed Badawi en un acto en Artábria

La Guardia Civil llama a declarar a un vecino de Ferrol por tuits “antisionistas”
Redacción
Jofre Gala San Xiao

San Xiao exalta el talento de Ferrol como el gran patrimonio de la ciudad
Marta Corral