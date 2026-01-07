Estudiantes de ESO y FP podrán conocer mejor el comercio local

Una de las iniciativas del comercio local, el pasado mes de octubre Emilio Cortizas

Ferrol y las otras seis ciudades gallegas podrán mostrar a más de 2.200 alumnos y alumnas de Secundaria y Formación Profesional de grado básico las iniciativas que impulsan en el comercio de proximidad.

La Consellería de Emprego es la que articula esta actividad que forma parte del programa “Localízate! no teu comercio local” y que llega a medio centenar de centros educativos de toda la Comunidad.

La iniciativa tiene varias fases. En la primera habrá una formación telemática tras la cual el alumnado participante deberá trabajar en equipos siguiendo las directrices de una guía didáctica para seleccionar un establecimiento comercial de su entorno más cercano para diseñar propuestas que le permitan atraer y conectar con la población más joven.

Finalizado el trabajo en el aula, llegará la segunda fase en la que un jurado se encargará de evaluar los diferentes proyectos presentados y elegir los más destacados. Los grupos escogidos participarán directamente sobre el terreno de las zonas comerciales entre abril y mayo, realizando yincanas a pie por los establecimientos participantes, interactuando con ellos y resolviendo pruebas para conocer a fondo el sector, explica la Consellería de Emprego.