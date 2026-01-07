El Concello confía en tener operativo antes de verano el contrato de recogida de residuos

Operarios de Urbaser, actual adjudicataria del servicio de residuos, durante la mañana de Año Nuevo Jorge Meis

El presente 2026 va a ser un año clave para el actual mandato, no solo porque será el ejercicio en el que comenzará la ejecución de muchos de los proyectos que se llevan preparando durante la primera mitad del ciclo político, sino también porque entrarán en funcionamiento una serie de prestaciones comprometidas por el gobierno local después de años operando con el contrato caducado. En concreto, según detalla el concejal responsable de Obras e Servizos, José Tomé, serán el de recogida de basura y limpieza del municipio, el de conservación de carreteras, el de pintado de señalización horizontal y el de mantenimiento de estas indicaciones viales.

En este sentido, el edil señala que cada uno de estos encargos se encuentra en una fase diferente de tramitación –dos de ellos, de hecho, ya están adjudicados–, pero que la idea es que todos estén finalmente en funcionamiento antes de que comience la época estival. “Yo espero que estén listos entre la primavera y el verano, porque incluso tenemos pendientes algomerados en el rural que no se adjudicaron por el mal tiempo, pero calculo que entre abril y junio va a haber importantes avances”, asevera.

Limpieza viaria

El contrato de recogida de residuos y limpieza de viales es, a juicio de Tomé López, uno de los más importantes –tanto por su ambición como por su coste– del Concello en los últimos años. Valorado en más de 120 millones de euros y con una duración de una década, este encargo no solo busca blindar la prestación de este servicio esencial, sino también la renovación de toda la equipación y vehículos del mismo, así como de los contenedores y papeleras del término municipal.

La supresión de los contenedores subterráneos se hará tan pronto se complete la adjudicación Daniel Alexandre

En cuanto a la situación en la que se encuentra, el responsable consistorial explica que “se le pidió a la empresa mejor situada que aporte toda la documentación en un plazo de 20 días para después hacer la adjudicación de ese tramo”, que será provisional para que pueda comenzar a operar. En este sentido, Tomé detalla que, antes de que sea definitiva, las compañías que optan a este contrato cuentan con un período para presentar alegaciones, pero que gracias al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) es un proceso más dinámico. “Así, si las empresas van al Contencioso Administrativo, no se paraliza el procedimiento. Puede tardar dos, tres o cuatro años, que no se va a bloquear”.

“Este contrato va a ser un antes y un después. Estamos hablando de que se va a hacer una inversión en maquinaria, en vehículos, en equipación como los lavacontenedores y las baldeadoras”, insiste el concejal, afirmando que en casos como el de los desbroces –incluidos en el nuevo pliego–, “eso de sacar un contrato cada uno o dos años se va a acabar”. De hecho, incide en que el encargo contempla, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de cuatro tractores para la zona rural, que también podrán emplearse en el entorno urbano pero que se destinarán, principalmente, a las parroquias ferrolanas.

Un detalle importante de este encargo es la partida específica de 800.000 euros para la realización de obra civil para la eliminación de los contenedores subterráneos existentes, dado que son incompatibles con el nuevo sistema de recogida de residuos. A este respecto, el edil ferrolano explica que los trabajos se acometerán “tan pronto sea la adjudicación”, desarrollándose en el espacio que ocupan “una forma de isletas” para los nuevos colectores. “La instalación de carga lateral implica que todos los contenedores que hay se van a retirar”, dado que los existentes son para vehículos con vaciado por la parte trasera.

Conservación de viales

El segundo contrato en importancia que se encuentra en tramitación es el de conservación de viales, que José Tomé confía en que se adjudicará este mismo mes de enero. En este caso, relata, el retraso en la concesión se dio a causa de una baja temeraria –es decir, una oferta anormalmente reducida–, de modo que se remitió a la compañía un requerimiento para que justifique sus condiciones. “Ahora mismo lo están revisando los técnicos, así que esperamos que en dos o tres días se remita el informe para que pueda volver a la mesa de contratación y proceder a su adjudicación”, explica.

El pintado de viales se ha paralizado hasta que se adjudique el de conservación de carreteras Daniel Alexandre

“La empresa, que es la mejor situada, primero tiene que justificar esta baja temeraria, si no, se pasaría a la segunda en puntuación, que también tendría que presentar la documentación”, señala el responsable de Obras e Servizos. A este respecto, explica que, dependiendo del encargo, se debe acreditar o no su propuesta, pero que, en cualquier caso, se trata de “matizaciones”, en relación al coste del servicio –poniendo como ejemplo que la compañía cuente con maquinaria propia, personal con dedicación parcial, oficinas, etcétera–.

Respecto a cómo va a operar esta prestación y cómo afectará al futuro plan extraordinario de aglomerados, el concejal apunta a que se centrará casi en exclusiva en la zona urbana, dado que las actuaciones de pavimentación en el rural se están realizando mediante contratos independientes sufragados a través del Plan de Obras e Servizos (POS) de la Diputación. En este sentido, el responsable municipal reconoce que la reparación de los viales es algo inaplazable, calificando de “realista” la campaña impulsada por la AVV de Canido, la SRD del barrio y la entidad Muíño do Vento para visibilizar el estado de las carreteras en la zona.

No obstante, el concejal ferrolano apunta que la intención del Concello no se limita al aglomerado de las calles en la zona urbana, sino que a día de hoy cuenta con muchos otros proyectos en cartera dentro de ese ámbito. “Estamos hablando de la reforma de la carretera de Castilla desde la plaza de España hasta el puente de las Cabras; la finalización del bulevar de As Pías, con esos dos tramos en Porta Nova que van a ser de hormigón; la reparación de las calles Casquido y Euskadi o la inversión de casi 300.000 euros en Pérez Parallé”, asegura.

Señalización

Los dos contratos restantes, el de pintado de señalización horizontal y el de la conservación de esta y la vertical serán complementarios entre sí, además de estar relacionados con el de mantenimiento de viales al no poder ejecutarse hasta que este último se encuentre en funcionamiento. “El pintado está ya adjudicado. Ahora mismo está paralizado por las inclemencias del tiempo, porque creemos que no es lo más conveniente, y porque lo queremos coordinar con la nueva empresa de viales”, afirma Tomé.

El servicio de mantenimiento de señalética aún no ha salido a licitación Daniel Alexandre

Esto es, explica, porque esta compañía no se va a limitar a realizar rebacheos, sino que en algunos casos acometerá aglomeraciones más profundas y, por tanto, prefieren no repasar la señalética en pavimentos que poco después se van a reformar. “Queremos armonizar todos estos servicios, porque ahora lo que se tiene que potenciar son los trabajos del día a día, con la limpieza, los jardines, el cuidado de las carreteras y también los nuevos proyectos”, sentencia el edil ferrolano.

Inversión histórica

La puesta en marcha de estas prestaciones supondrá una inversión a largo plazo histórica para el término municipal, alcanzando los 123.801.716 euros de cara a la próximo década. Esta cuantía, no obstante, es inexacta, dado que no incluye ni la partida para la obra civil de eliminación de los contenedores subterráneos –que acometerá la propia adjudicataria del servicio de limpieza–, ni el servicio de mantenimiento de la señalética, que aún no ha salido a licitación y que, por tanto, se desconoce su coste final.

En cualquier caso, el de recogida de residuos, valorado en 118.909.749 euros y con una duración de diez años, y el de conservación de carreteras, por dos ejercicios y un importe conjunto de 3,9 millones, se encuentran listos para pasar a mesa de contratación, mientras que el de pintado, por 891.968, fue adjudicado en octubre a la firma Elsamex.