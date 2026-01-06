Los bomberos sofocan un incendio en la calle Pardo Baixo de Ferrol

Cambiones de los Bombeiros de Ferrol a su llegada a la zona V.V,

Tarde ajetreada la de este Día de Reyes para los servicios de emergencias. Un incendio declarado en el tercer piso del número 21 de la calle Pardo Baixo, poco después de las tres de la tarde, obligó a los efectivos del cuerpo de Bombeiros de Ferrol a desplazarse hasta el lugar para sofocar las llamas.

En el operativo se ha evacuado a los vecinos del inmueble por la presencia de humo. Las primeras hipótesis apuntan como causa el olvido de una sartén al fuego.

Hasta el lugar se desplazaron también profesionales de la Policía Local, Nacional, 061 y se dio aviso a los efectivos del Speis de Narón (aunque finalmente no se requirió su presencia).